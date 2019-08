Chiara Ferragni mostra la reazione di Leone al suo rientro dal lavoro e il web insorge

Chiara Ferragni torna da New York e rivede il figlio Leone : il video che scatena gli insulti : Chiara Ferragni, una delle Influencer più famose al mondo, contesa dai più grandi brand, amatissima e seguitissima su Instagram, è anche però, a volte, vittima degli attacchi degli haters. Risale a ieri l'ultima valanga di critiche che le è stata riversata addosso. La 32enne, che si trovava a New Yo

Chiara Ferragni : i 10 outfit più chiacchierati di sempre (e perché) : 10. L'abito in latex verde lime + i sandali flamboyant9. Il mega colbacco e la t-shirt «I love haters»8. L'underboob body7. Le borchie e la parrucca6. Il mini abito sparkling anni '005. Il vestito maglione 4. Il vestito intrecciato3. L'abito da sposa2. L'abito rivelatore1. L'abito vedo tuttoChi è Chiara Ferragni? Ok, a meno che non si viva al centro della Terra, è davvero impossibile non conoscere la risposta. Alzi la mano, infatti, chi non ne ...

Chiara Ferragni posta un video ma scoppia la polemica : ecco perché : Chiara Ferragni posta un video su Instagram ma esplode una grande polemica. ecco il motivo Chiara Ferragni è molto amata ma purtroppo, spesso e volentieri, non viene compresa da chi la segue. L’influencer mondiale viene travolta dalle polemiche frequentemente e questa non è sicuramente una cosa piacevole. Sfortunatamente ciò è successo anche poco fa, i […] L'articolo Chiara Ferragni posta un video ma scoppia la polemica: ecco perché ...

Chiara Ferragni rivela : “Da ragazzina mi vedevo brutta” : Oggi è una delle influencer più seguite in tutto il mondo, ma la sua scalata al successo non è sempre stata facile. Chiara Ferragni ha dovuto faticare per raggiungere la vetta, e ci sono stati momenti in cui ha temuto di non farcela. È una Chiara diversa, quella che si racconta sulle pagine del settimanale Grazia. Una donna, una moglie e una mamma ancor prima di una star del web e di un’imprenditrice da milioni di euro. Questo e molto di ...

“La mia più grande paura”. Chiara Ferragni si confessa per la prima volta : le sue intime rivelazioni : Anche Chiara Ferragni ha un lato umano, mortale, comune. Appare sempre austera, altezzosa, inarrivabile sui social e invece sotto quella scorza di mondanità e fascino, ecco che batte un cuore molto tenero e un animo ultra sensibile. La web influencer più famosa d’Italia ha infatti raccontato molte cose della sua vita privata, scavando nel passato e soprattutto nel suo interno, parlando di sogni, paure e progetti. Con parole che ...

Chiara FERRAGNI/ Leone - Fedez e il successo : 'Se avessi dato retta agli haters...' : CHIARA FERRAGNI, direttrice di "Grazia" per una settimana, parla del suo rapporto con la maternità, l'amore per Fedez e i progetti per il futuro

"Brutta - un maschiaccio sempre in tuta" - Chiara Ferragni da ragazzina : L'influencer, che presenterà alla Mostra di Venezia il documentario sulla sua vita, si racconta a partire dall'infanzia

Chiara Ferragni : ‘Gli hater dicevano che sarei sparita in sei mesi - ferivano la mia sicurezza’ : “Mi sentivo spaesata. Tutti si conoscevano e nessuno conosceva me. Avevo paura di non riconoscere le celebrità o di vestirmi in modo non consono“, parola di Chiara Ferragni. La celeberrima influencer, nota per essere la più importante fashion blogger al mondo, ha raccontato che anche per lei gli inizi di carriera sono stati molto difficili e che ha dovuto ingoiare qualche rospo. Oggi ha un marito rapper, un figlio bellissimo e un ...

Chiara Ferragni : "Fedez mi riempie sempre di sorprese" : Chiara Ferragni, intervistata da 'Grazia', all'interno del numero di cui è stata direttrice per un giorno, ha svelato aspetti inediti della propria vita di mamma e moglie. La giovane influencer ha rivelato quale è stato l'ultimo regalo comprato al piccolo Leone: Gli abbiamo preso una piscina gonfiabile. Ha presente quelle di gomma? Ora sto sempre a comprare palline per riempirla, cosicché lui possa tuffarcisi dentro. All'inizio ne ho ordinate ...

Chiara Ferragni direttrice di Grazia per un numero : "E' un sogno che si realizza" : Silvia Grilli, direttrice di Grazia - il primo fashion brand 100% italiano presente nel mondo con 20 edizioni internazionali - ha scelto Chiara Ferragni come direttrice ospite del nuovo numero dedicato al potere e al talento femminili, in uscita giovedì 29 agosto. L’imprenditrice digitale più seguita nel mondo sarà inoltre protagonista delle cover story di Grazia in Regno Unito, Germania, Olanda, Medio Oriente, Russia.prosegui la ...

Chiara Ferragni si racconta : “Da bambina mi vedevo brutta - ai primi eventi ero spaesata e impaurita” : Chiara Ferragni si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale 'Grazia'. L'influencer e imprenditrice ha ripercorso la sua carriera: dai primi eventi, in cui si sentiva spaesata, aveva paura di non riconoscere le celebrità e gli altri ospiti si chiedevano 'Ma questa chi è?', alla consacrazione.

La grande paura di Chiara Ferragni : La webstar italiana più discussa dagli amanti della moda si è raccontata in un'intervista esclusiva, nel corso della quale ha parlato delle sue fragilità e dei suoi punti di forza. La web influencer italiana nonché regina di Instagram, Chiara Ferragni, si è raccontata a tutto tondo in qualità di direttrice del nuovo numero di Grazia. Manca poco alla celebrazione del primo anniversario delle nozze con Fedez, avvenute lo scorso 1° ...

Chiara Ferragni su Grazia : tra le sorprese di Fedez - Leone e i bulli del web : Chiara Ferragni si racconta su Grazia: tra l’amore per Fedez e Leone, i successi e la lotta al cyberbullismo Per Chiara Ferragni si è avverato un sogno. L’influencer italiana dalla fama mondiale ha avuto l’opportunità di dirigere l’edizione del mese di agosto del magazine Grazia. E tra le pagine del giornale si è lasciata andare […] L'articolo Chiara Ferragni su Grazia: tra le sorprese di Fedez, Leone e i bulli del ...

Chiara Ferragni e la tenera foto di Leone in accappatoio. Ma c'è chi nota un particolare : «Sul viso c'è qualcosa...» : Chiara Ferragni e la tenera foto di Leone in accappatoio. I fan: «Sul viso c'è qualcosa...». Terminate le vacanze, l'influencer più famosa del mondo...