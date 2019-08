“Chiama Rocco Siffredi!” Erica Piamonte stavolta esagera | nuova polemica ‘bollente’ per

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il nome ditorna in prima pagina, torna ad assediare le colonne dei giornali di gossip. Il perché? Unascatenata sui social.non centra niente il rapporto, particolarissimo, con Taylor Mega e le relative voci di un possibile ‘fidanzamento’. No,a finire nell’occhio del ciclone è un nuovo post rovente, uno di quelli in cui la mercanzia dell’ex Gieffina viene messa in mostra in maniera hot. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 continua a dividere l’opinione dei suoi utenti, in un circolo vizioso di accuse e repliche che non fa altro che aumentarne la visibilità. “Oggi voglio andare al male” era la didascalia messa sopra il post della, dove si vedevaimmortalata in un bellissimo e succinto bikini, che per quanto era piccolo lasciava pochissimo spazio all’immaginazione.. Il doppio ...

marcogramy : RT @LiveSpinoza: Conte ha già incontrato gli esponenti del gruppo misto. È così che chiama il Pd. [@rocco_gazzaneo] - hrhmaxmartian : RT @LiveSpinoza: Conte ha già incontrato gli esponenti del gruppo misto. È così che chiama il Pd. [@rocco_gazzaneo] - Ho_stage : RT @LiveSpinoza: Conte ha già incontrato gli esponenti del gruppo misto. È così che chiama il Pd. [@rocco_gazzaneo] -