Chi vincerebbe le elezioni se si andasse a votare oggi

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019) Dopo la crisi di Governo il 42,8% degli italiani sarebbe andato asubito, per il 30,4% si sarebbe dovuto fare un Governo per approvare la finanziaria, per poi andare al voto nel 2020, per il 20,6% si sarebbe dovuto fare un Governo di legislatura appato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, mentre per il 6,2% si sarebbe dovuto fare un nuovo Governo sostenuto sempre da Lega e Movimento 5 Stelle. Sono i risultati emersi dal sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso dalla testata. Secondo il 58,8% degli intervistati, qualora ci fosse una differenza radicale tra i rapporti di forza tra i partiti in Parlamento rispetto a quelli che ci sono nel Paese, sarebbe giusto andare aanticipate, al contrario il 41,2% ritiene che non si debba andare aanticipate. Per questo il sondaggio ...

