Chanel sceglie Theodora Quinlivan | prima transgender per una campagna makeup

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019), modella, è la nuova testimonial beauty di. È quindi latrans per unadella maison parigina, e nel mondo del make up. Tuttavia, come riporta Il Messaggero, la 25enne non ha avuto un passato semplice e felice, anzi. Leggi anche:Valentina Sampaio, l

LiberaTvTicino : Il mondo cambia... Chanel sceglie una trans come 'testimonial beauty'. La modella: 'Mio padre mi chiamava frocio - IOdonna : Chanel sceglie Teddy Quinlivan, modella trans come volto beauty. L’ultima fra poche - ilLepido : Chanel sceglie una modella transgender come nuovo volto beauty -