Champions League | anche il Napoli ‘sbaglia’ avversaria! Il Gent ringrazia | “ma non siamo

Champions League - la gaffe social del Borussia Dortmund : è nel girone con l’Inter - ma tagga il Milan! [FOTO] : Il Borussia Dortmund commette un clamoroso errore sui social: i tedeschi capitano nel girone di Champions League con l’Inter, ma su Twitter taggano il Milan Nella fretta di aggiornare i propri profili social con l’andamento dei sorteggi di Champions League, complice anche l’aver pescato Barcellona e Inter (e Slavia Praga), in un girone che si presenta tutt’altro che semplice, un errore ci può anche stare. Il Borussia Dortmund ne ha ...

Napoli - incroci Champions League-campionato : il calendario con tutte le sfide fino a Natale : Napoli, incroci Champions League-campionato, vi proponiamo il calendario con le date delle sfide europee a ridosso di quelle di Serie A Napoli, incroci Champions League-campionato. Dopo i sorteggi di Montecarlo il club partenopeo ha conosciuto le sue rivali nel girone di Champions League. Gli azzurri dovranno affrontare i campioni in carica del Liverpool, il Salisburgo e il Genk. Ma quali saranno gli incroci Champions League-campionato per ...

Sorteggi Champions League - la reazione dall’estero dopo i gironi : “Siamo molto contenti di incontrare l’Atalanta, una grande societa’ che rispetto molto. E’ bello, sara’ una splendida sfida: la squadra di Gasperini gioca molto bene“. Sono le dichiarazioni di Alberto Galassi, membro del consiglio di amministrazione del Manchester City dopo il Sorteggio di Champions League. “Lo scorso anno ci e’ andata male una partita – ha aggiunto l’italiano ai ...

Sky – Costacurta : “Il Napoli sarà la sorpresa della Champions League - ha un vantaggio” : Il Napoli nel gruppo E sarà in compagnia di Liverpool, Salisburgo e Genk. Alessandro Costacurta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli può essere la sorpresa della Champions League, ha l’esperienza dell’anno scorso, ha Carlo in panchina. Poi ha preso Lozano, per me è già più forte di tutti quelli che ci sono davanti e vedremo chi tirerà fuori Carlo”. 2) Napoli 3) SALISBURGO 4) GENK PER LEGGERE TUTTE ...

Champions League : la reazione dei club italiani dopo i sorteggi : “sorteggio? Buono, difficile come sempre, ma sono molto fiducioso nella mia squadra, non vedo l’ora”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a Sky dopo il sorteggio di Champions. “Ci sono tante squadre che vogliono vincere, è sempre dura, ma non vedo l’ora di iniziare, sono molto positivo, faremo veramente bene in questa stagione”, ha aggiunto Cr7 che sull’inizio di stagione ha aggiunto: ...

Sorteggio Champions League - Cristiano Ronaldo : “ritirarmi con Messi? Ecco cosa dico…” - siparietto con l’argentino : “Ritirarmi con Messi? Lui ha due anni meno di me, ma credo di essere ancora in forma per la mia età. Spero di essere qui ancora l’anno prossimo, fra due o tre anni. Chi non mi ama mi vedrà ancora qui”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, parlando dal palco di Montecarlo durante i sorteggi di Champions League. Parlando al fianco di Leo Messi, suo rivale storico, CR7 ha aggiunto: ...

