Champions ed Europa League | solo su Sky tutte le 36 partite della fase a gironi

Alciato anticipa la decisione Uefa per i biglietti di Champions e Europa League : Il giornalista Alessandro Alciato anticipa su Twitter la decisione della Uefa riguardo alle tariffe per le trasferte di Champions ed Europa League. Dopo le critiche e le richieste arrivate soprattutto dalle quattro finaliste inglesi all’organo internazionale, la Uefa ha finalmente deciso di porre un tetto per i biglietti del settore ospite, che sarà di 70 euro per la Champions e di 45 per l’Europa League. Ecco il tweet di ...

I sorteggi di Champions League ed Europa League in tv - ecco come vederli : sorteggi Champions League in tv su Sky in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sky Go e Mediaset Play giovedì 29 agosto La stagione di Champions League 2019/20 sta per cominciare e dopo i Playoff che non hanno visto coinvolte le italiane così come i turni preliminari è arrivato il momento di sorteggiare i giorni. Le 4 italiane in gara sono suddivise nelle 4 diverse urne ma, naturalmente, in questa prima fase non potranno ritrovarsi ...

Diretta Gol Champions League/Europa League - in campo Ajax e Porto : apre Kalju-Dudelange : Inizia un'intensa giornata di calcio: nel tardo pomeriggio di oggi ritornano le avvincenti sfide di Champions League ed Europa League, con il terzo turno eliminatorio in programma. La strada verso la qualificazione alla prossima stagione europea è ancora in salita: tante le big in campo che si contenderanno il pass per il turno successivo, come per esempio l'inarrestabile Ajax, reduce dalla semifinale dell'ultimo torneo oppure il Porto, che ...