C’è da aspettare per il nuovo album di Renato Zero | slitta la data d’uscita del disco

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ildicambia. L'annuncio è arrivato nel corso dell'intervista condotta da Marco Travaglio per i 10 anni del Fatto Quotidiano che si è tenuta a La Versiliana, in cui l'artista romano ha raccontato alcuni particolari della prossima uscita. Lanon sarà più quella del 30 settembre, come annunciato in precedenza, ma quella del 4 ottobre. L'uscita diIl Folle è quindi ufficiale ed è già stata anticipata dal rilascio di Mai Più Da Soli come primo singolo. Ancora da scoprire la tracklist dell', che conta sulla produzione di Trevor Horn, mentre il titolo deciso èIl Folle. L'sarà anche portato in giro per l'Italia con un lungo tour di supporto che l'artista terrà nei palasport a cominciare dalladel Palazzo Dello Sport del 1° novembre. DiIl Folle si parlerà anche durante l'incontro dell'artista a Il Tempo Delle Donne del ...

