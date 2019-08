Caterina Balivo festeggia 5 anni di matrimonio | il bacio appassionato con il marito Guido

Caterina Balivo festeggia il marito Guido Maria Brera : “Altro che 50enne!” : Per tutta l’estate Caterina Balivo ha condiviso i momenti più belli delle sue vacanze tra l’Italia e gli Stati Uniti con i follower di Instagram. Scatti e video dal mare, con i figli e gli amici, senza contare le bellissime immagini di lei in costume da bagno, ma difficilmente il marito, Guido Maria Brera, appare sul suo profilo Instagram. Ma in occasione del suo compleanno, Caterina ha fatto un’eccezione e regalato ai fan una splendida immagine ...

Caterina Balivo - l'appello per la Foresta Amazzonica in fiamme : "È il declino della società? Preghiamo" : In questi ultimi giorni gli occhi dell'intero pianeta sono rivolti agli incendi che stanno consumando gran parte della Foresta Amazzonica. I roghi, raramente causati dalle alte temperature, ma piuttosto di natura dolosa, rispetto all'anno scorso sono aumentati dell'83% e stanno quindi allarmando i c

Craig Warwick ricoverato : «Pregate per il mio Angelo». Caterina Balivo in apprensione : «Oh mamma» : Craig Warwick è ricoverato in ospedale. A farlo sapere è statolo stesso Warwick, ex concorrente dell'Isola dei Famosi che sostiene di essere un sensitivo, con un post su Instagram...

Caterina Balivo - ecco chi è il bellissimo marito Guido Maria Brera : Guido Maria Brera è il marito di Caterina Balivo. I due si sono sposati nel 2014 con una cerimonia civile celebrata a Capri. La coppia ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella conduttrice televisiva? Prima di legarsi a Brera, la Balivo ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Guido Maria ...

Caterina Balivo agli hater : Siete invitati al party dei miei 40 anni - voglio dirvi quanto siete fighi : La conduttrice partenopea di Vieni da me ha rivolto alcune parole agli hater che da tempo ormai l'hanno presa di mira. Dopo aver lasciato il testimone a Bianca Guaccero, subentrata alla conduzione del format Detto fatto, Caterina Balivo (39 anni, ndr), ormai conduttrice rodata al timone di Vieni da me, è tornata al centro del gossip. A far parlare del volto partenopeo di casa Rai, questa volta, sono le numerose critiche giunte sul ...

Caterina Balivo - doccia hot in barca per Ferragosto. Poi quella critica tanto fastidiosa : Caterina Balivo augura buon Ferragosto ai suoi followers su Instagram con due scatti davvero sensuali. La bella conduttrice ha pubblicato due foto in costume da bagno mentre risale dal mare a bordo di una barca. doccia alla mano, la Balivo spruzza acqua e sorride nascosta da un grosso paio di occhiali da sole. «Buon Ferragosto a tutti !!!!!!!!», scrive Caterina Balivo, e le risposte dei fan non tardano ad arrivare. In tanti le augurano a loro ...