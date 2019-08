Catania | va in giro per la città travestita da personaggio di un film horror E le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Da giorni, per le strade di, si aggira una ragazzada Samara Morgan, la spaventosa bambina delThe Ring. Gli avvistamenti, durante la notte, sono sempre più frequenti. Gli abitanti, come è naturale, si spaventano e, come si vede nel video, reagiscono aggredendo la ragazza. Quella che sembra essere una bravata di fine agosto – anche se qualcuno ipotizza possa trattarsi di una trovata pubblicitaria – è iniziata qualche giorno fa a Napoli e provincia (Afragola). L'articolo, va inper ladadi un. E le persone reagiscono così proviene da Il Fatto Quotidiano.

