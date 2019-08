Cassazione | Veronica Lario restituisca assegno divorzile a Berlusconi

Silvio Berlusconi - vittoria contro Veronica Lario : la Cassazione conferma il no all'assegno di divorzio : Ha vinto Silvio Berlusconi : la sua ex moglie Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del loro matrimonio. È la decisione definitiva della Cassazione che ha conferma to la sentenza emessa nel novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Milano, con cui era stato disposto lo stop a

La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario : La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario , da cui si è separato nel 2012. La notizia è stata data da Radiocor, l’agenzia stampa del gruppo del Sole 24 Ore.

Silvio Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario : "L'ex moglie restituisca l'assegno del divorzio" : La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello del 2017 che stabiliva come l'ex premier non dovesse altro in termini economici alla ex moglie, che dovrà restituire anche l'assegno divorzile, stimato in circa 45 milioni