Cassazione | Lario non ha diritto all' assegno di divorzio

Cassazione : no assegno a Veronica Lario : 15.55 Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del matrimonio con Silvio Berlusconi. La Cassazione ha confermato la sentenza della corte d'appello di Milano e ha quindi dato ancora ragione a Silvio Berlusconi nella causa contro l'ex moglie Veronica Lario che dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile.

Silvio Berlusconi - vittoria contro Veronica Lario : la Cassazione conferma il no all'assegno di divorzio : Ha vinto Silvio Berlusconi: la sua ex moglie Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del loro matrimonio. È la decisione definitiva della Cassazione che ha confermato la sentenza emessa nel novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Milano, con cui era stato disposto lo stop a

Cassazione - Veronica Lario restituisca assegno divorzile a Berlusconi : Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio dopo la fine del matrimonio con Silvio Berlusconi. E' la decisione definitiva presa oggi dalla Cassazione che ha confermato la sentenza emessa nel novembre 2017 dalla Corte d'appello di Milano, con cui era stato disposto lo stop all'assegno divorzile - fissato in primo grado dal tribunale di Monza in un milione e 400 mila euro mensili - a favore di Lario e la conseguente restituzione della ...

Divorzio Berlusconi-Lario - la Cassazione dà ragione al Cav : l’ex moglie non ha diritto all’assegno : La Corte di Cassazione ha dato ragione a Silvio Berlusconi, respingendo il ricorso presentato da Veronica Lario contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che le aveva azzerato l'assegno di Divorzio, precedentemente stabilito dal Tribunale di Monza nella causa di Divorzio. La Suprema Corte ha confermato la tesi sostenuta dalla difesa del Cavaliere.Continua a leggere

La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario : La Corte di Cassazione ha confermato che Berlusconi non deve alcun assegno di mantenimento all’ex moglie Veronica Lario, da cui si è separato nel 2012. La notizia è stata data da Radiocor, l’agenzia stampa del gruppo del Sole 24 Ore.

Silvio Berlusconi vince anche in Cassazione contro Veronica Lario : "L'ex moglie restituisca l'assegno del divorzio" : La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello del 2017 che stabiliva come l'ex premier non dovesse altro in termini economici alla ex moglie, che dovrà restituire anche l'assegno divorzile, stimato in circa 45 milioni