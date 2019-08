Caso Open Arms | la procura | Inchiesta rimane contro ignoti

US Open – Il marito di Serena Williams e la maglietta contro Maria Sharapova : sottile riferimento al Caso doping? [FOTO] : Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, si è presentato alla sfida fra la moglie e Maria Sharapova con una maglietta particolare: i più maliziosi hanno fatto notare un possibile attacco alla tennista russa La rivalità fra Serena Williams e Maria Sharapova è una delle più accese del tennis, nonostante dal 2004 l’esito degli incontri fra le due sia stato a senso unico a favore dell’americana. La sfida del primo turno degli US ...

Migranti : Caso Open Arms - nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ ancora in rada a Lampedusa, senza il permesso di attraccare al porto, la nave spagnola Audaz, inviata dalla Spagna per trasferire a bordo 15 Migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. I Migranti sono ancora all’hotspot dell’isola e non sanno quale sarà il loro destino.L'articolo Migranti: caso Open Arms, nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa sembra essere il primo ...

Dopo la Open Arms - scoppia il Caso della Ocean Viking : Gianni Carotenuto La Ocean Viking continua a stazionare nelle acque tra Malta e Sicilia con il suo carico di 356 migranti. Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe: "Emergenza psicologica a bordo, chiediamo un porto sicuro per lo sbarco" Dopo la soluzione del caso della Open Arms con il sequestro della nave ordinato dalla procura agrrrigentina e lo sbarco dei migranti, la "nuova" emergenza si chiama Ocean Viking. Nuova fino a un ...

Caso Open Arms - medico di Lampedusa : “Troppi 18 giorni in mare - fare scendere i migranti” : “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante. Spero che facciano scendere al più presto i 107 migranti a bordo che sono stanchi ed esausti“. Così, in un’intervista all’Adnkronos, Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze per fare ritorno sull’isola dopo le ...

Migranti : Caso Open Arms - oggi minori lasceranno Lampedusa : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – I 27 minori non accompagnati che nei giorni scorsi sono stati fatti sbarcare dalla nave Open Arms oggi lasceranno Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle (Agrigento). Da qui poi verranno trasferiti in alcuni centri di accoglienza per minori. Dei 27 giovanissimi sbarcati alcuni, al momento della identificazione, hanno ammesso di avere 18 anni, quindi le loro condizioni muteranno. L'articolo ...

Migranti : Caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento (2) : (AdnKronos) – Nel corso della riunione in Procura viene affrontata la novità sull’annuncio del governo spagnolo di offrire un porto sicuro alla nave della ong Open Arms. A questo punto ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, tutti da verificare. L’indagine potrebbe subire una battuta di arresto all’indagine in corso. L'articolo Migranti: caso Open Arms, vertice in Procura ad Agrigento (2) sembra essere il primo su ...

Migranti : Caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – vertice in Procura ad Agrigento, come apprende l’Adnkronos, per seguire gli sviluppi dell’inchiesta sulla Open Arms. Il vertice, iniziato poco dopo le 17 di oggi, è presieduto dal Procuratore capo Luigi Patronaggio, che coordina l’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata aperta nei giorni scorsi in seguito a due esposti presentati dai legli di Open Arms e dai giuristi ...

Migranti : Caso Open Arms - ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Verranno eseguiti, come apprende l’Adnkronos, ulteriori accertamenti medici sui 27 minori non accompagnati fatti sbarcare ieri dalla nave Open Arms. I giovanissimi sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove oggi verranno sottoposti ad ulteriori visite mediche.L'articolo Migranti: caso Open Arms, ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati sembra essere il primo su ...