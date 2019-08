Carne di pollo | mai lavarla | cosa si rischia

Fonte : dilei

(Di venerdì 30 agosto 2019) Lavare ladiprima di cucinarla è un errore da evitare se non si vuolere la propagazione di batteri in cucina. A dirlo è un recente rapporto realizzato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti in collaborazione con un’equipe di esperti della North Carolina State University. In questo documento, si precisa che tra i batteri più rischiosi presenti nelladiè possibile includere la Salmonella e il Campylobacter. Come ricordato dal Dottor Mindy Brashears, uno degli autori del rapporto, anche quando si pensa di aver pulito a fondo la cucina dopo il lavaggio del, i batteri patogeni come quelli sopra ricordati possono diffondersi sulle superfici circostanti o peggio ancora sugli altri alimenti. La tesi in questione è stata formulata grazie a uno studio condotto su 300 persone. I soggetti arruolati sono stati divisi in due gruppi e ...

