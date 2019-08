Carige : piano 2019-23 - ritorno al break even dal 2021 (3) : (AdnKronos) – Rispetto a quanto rappresentato al mercato a febbraio 2019 dopo l’approvazione del piano Strategico, il fabbisogno patrimoniale è cresciuto di 270 milioni (70 milioni di CET1 e 200 mln di prestito subordinato Tier 2) perché l’aggiornamento del piano approvato il 26 luglio tiene conto degli effetti della decisione Bce relativa al recepimento della guidance Eba 2020 sul Total Capital Ratio (con un aumento del ...

Carige : piano 2019-23 - ritorno al break even dal 2021 (2) : (AdnKronos) – Il piano Strategico 2019-2023, si sottolinea, riduce dunque strutturalmente il profilo di rischio del gruppo, rivede integralmente il modello di business di Carige al fine di assicurarne la sostenibilità in ottica stand alone e consente la generazione di una soddisfacente remunerazione del capitale. Al tempo stesso rappresenta la base sulla quale poter sommare i benefici addizionali derivanti da una possibile business ...

Carige : piano 2019-23 - ritorno al break even dal 2021 : Roma. 30 ago. (AdnKronos) – Il ritorno al break even a partire dal 2021. E’ dei principali pilastri del piano Strategico 2019-2023 di Banca Carige approvato dai Commissari straordinari della banca il 26 luglio scorso come aggiornamento del piano comunicato al mercato il 27 febbraio. Il piano aggiornato in particolare prevede che la banca raggiunga un risultato netto a 74 milioni nel 2023. Il piano, si legge nella relazione ...

Carige : piano 2019-23 - ritorno al break even dal 2021 (3) : (AdnKronos) – Rispetto a quanto rappresentato al mercato a febbraio 2019 dopo l’approvazione del piano Strategico, il fabbisogno patrimoniale è cresciuto di 270 milioni (70 milioni di CET1 e 200 mln di prestito subordinato Tier 2) perché l’aggiornamento del piano approvato il 26 luglio tiene conto degli effetti della decisione Bce relativa al recepimento della guidance Eba 2020 sul Total Capital Ratio (con un aumento del ...

Carige - ok della Bce al piano di salvataggio. L’ultima parola agli azionisti : Secondo quanto si apprende, Francoforte ha autorizzato i commissari straordinari a convocare l’assemblea degli azionisti per deliberare sul piano di rafforzamento patrimoniale di Carige che prevede un aumento di capitale da 700 milioni e l’emissione di un Bond subordinato da 200 milioni di euro

Carige - ok della Bce al piano di salvataggio : C'è il via libera della Bce al piano di salvataggio di Banca Carige. Secondo quanto si apprende Francoforte ha

Il piano di Ccb per Carige : obiettivo fusione nell’arco di 2-3 anni : L’operazione prevede un aumento di 700 milioni, di cui 65 milioni messi da Cassa Centrale Banca, che però ha un’opzione call (entro il 2021) per comprare le quote del Fondo interbancario

Carige - Fitd e Cassa centrale : ok al piano di salvataggio da 900 milioni : Maccarone:?«Fiduciosi che questa sia la soluzione definitiva dei problemi». Ora manca solo il via libera all'aumento del socio di maggioranza Malacalza

Carige - piano a rischio stop : «Irricevibile la proposta di Ccb» : Si complica il salvataggio di Carige, nel giorno in cui arriva il via libera dell’assemblea dello Schema volontario del Fondo alla conversione del bond da 313 milioni di euro....