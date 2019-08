Canottaggio | Mondiali Linz 2019 | il due senza maschile vola a Tokyo | rimandati singolo

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) La sesta giornata deidie paradi, in Austria, che vedrà più tardi le Finali A delle specialità non olimpiche e non paralimpiche, si è aperta con le semifinali delle specialità olimpiche e paralimpiche, che però hanno sorriso soltanto al dueseniordi Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, con l’imbarcazione qualificata a2020. Avranno un’altra occasione per le carte olimpiche e paralimpiche nelle Finali B gli altri azzurri. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nella prima semifinale del dueseniorMatteo Lodo e Giuseppe Vicino si classificano secondi in 6’28″96, giungendo alle spalle della Croazia, prima in 6’27″08, e vanno in Finale A, qualificando la barca a2020. Qualificata anche la Spagna, terza in 6’29″32. Nel complesso gli azzurri hanno il quinto crono, dato che la ...

