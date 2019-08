Camila Cabello sta per tornare con il nuovo album | ecco gli indizi sui social

Camila Cabello e Shawn Mendes/ Video duetto bollente per Señorita agli MTV VMA : Camila Cabello e Shawn Mendes, Video 'bacio' sulle note di Señorita agli MTV VMA: la performance sul palco di NEw York fa impazzire tutti

MTV VMA 2019 : il gesto più dolce tra Camila Cabello e Shawn Mendes c'è stato quando credevano di non essere osservati : Aww <3

Sophie Turner aspettava un bacio tra Camila Cabello e Shawn Mendes sul palco degli MTV VMA tanto quanto te : E non era l'unica

La performance di Camila Cabello e Shawn Mendes agli MTV VMA 2019 è stata la più sensuale di sempre : Couple goal

Camila Cabello ha svelato qual è la sua canzone preferita di "Lover" - nuovo album di Taylor Swift : "Baby C" ha detto la sua

Camila Cabello e Shawn Mendes Quiz : sai riconoscere di chi sono i testi di queste canzoni? : Perfetto per i fan dei Shawmila

MTV VMA 2019 : Camila Cabello e Shawn Mendes canteranno "Señorita" per la prima volta dal vivo : Tieniti forte!

Camila Cabello e Shawn Mendes avvistati di nuovo insieme in Canada : La terra natale del cantante

Shawn Mendes e Camila Cabello : ecco come è nata "Señorita" : A svelarlo sono stati gli autori della canzone

Shawn Mendes e Camila Cabello : il video delle prove di "Señorita" è quello di cui avevamo bisogno : Aww

Camila Cabello incinta di Shawn Mendes? Il gossip che scatena i fan : Sono giovani, belli, di successo e pure innamorati: Camila Cabello e Shawn Mendes escono allo scoperto e ufficializzano la loro storia d’amore della quale veramente si mormorava già da tempo, a partire dall’uscita del sexy videoclip di Señorita nel quale interpretano due amanti, e soprattutto dopo alcune paparazzate che li ritraevano in atteggiamenti molto affettuosi. A rendere pubblica la storia è la stessa cantante che nel giorno ...

Camila Cabello avvistata sul set di un nuovo video musicale : Aspettando la sua esibizione agli MTV VMA 2019