Calciomercato Roma | ecco l’ufficialità | Smalling è un nuovo calciatore giallorosso

Calciomercato - le ultime : Kalinic alla Roma - Darmian al Parma - Han alla Juventus - le altre trattative : Calciomercato – Ultimi giorni frenetici di Calciomercato per le squadre di Serie A. Molti gli affari definiti o in dirittura d’arrivo nelle ultime ore. La Roma ha scelto il vice-Dzeko. Torna in Italia Nikola Kalinic, dopo l’esperienza deludente con la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato con i Colcheneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Al giocatore, invece, andranno ...

Calciomercato Roma - mossa a sorpresa : è fatta per Smalling : Calciomercato Roma – Esordio dai due volti in casa Roma, il club giallorosso ha pareggio 3-3 contro il Genoa, ottimo l’attacco mentre evidenti difficoltà in difesa. Per questo motivo la dirigenza giallorossa ha deciso di correre ai ripari, mossa a sorpresa nelle ultime ore. E’ fatta per l’arrivo dal Manchester United Chris Smalling, il calciatore è in sede per definire l’addio con i Red Devils, poi la partenza ...

Calciomercato Roma - colpo a sorpresa per la difesa di Fonseca : arriva Smalling dal Manchester United : Il club giallorosso sistema la difesa con il giocatore del Manchester United, che arriva nella Capitale con la formula del prestito secco a tre milioni di euro La Roma sistema la propria difesa con l’acquisto di Chris Smalling, esperto difensore di proprietà del Manchester United. Il club giallorosso ha raggiunto l’intesa con gli inglesi, chiudendo l’operazione sulla base di un prestito secco a tre milioni di ...

Calciomercato Roma NEWS/ Defrel verso il ritorno al Sassuolo - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie sulle trattative giallorosse. Defrel verso il ritorno al Sassuolo, idea last minute Mandzukic per l'attacco

Calciomercato Juventus : sondaggio della Roma per altri 2 bianconeri : Calciomercato Juventus: la Roma fa un sondaggio in extremis per due bianconeri. La formazione capitolina è certamente una delle più attive in questi ultimi giorni di mercato: i dirigenti giallorossi sono alla ricerca di un difensore centrale, di un attaccante, di un esterno e di un centrocampista: per poter arrivare a questi obiettivi sono molti […] More

Calciomercato - le ultime : nuovo arrivo per l’Atalanta - cessioni per Roma e Bologna : Calciomercato, le ultime ufficialità in Serie A e B. nuovo arrivo in casa Atalanta, ecco Guilherme Arana. La Roma cede Coric e il Bologna Falletti. In cadetteria, la Juve Stabia prende Ricci. Ecco i comunicati ufficiali. “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Guilherme Arana a titolo temporaneo con diritto di opzione. Brasiliano di San Paolo, Arana è nato il 14 aprile 1997 ed è cresciuto nelle giovanili ...

Calciomercato 28 agosto : Juve - offerta PSG per Mandzukic. Inter - fatta per Sanchez. Roma - Kalinic e Rugani. Fiorentina - frenata De Paul : Calciomercato 28 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 28 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni pronto ad entrare nel vivo. Da valutare il futuro di Dybala, ma nelle ultime ore, come riportato da “Skysport“, il PSG avrebbe avanzato un’offerta per Mandzukic, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Rugani verso la Roma, mentre resta in […] L'articolo Calciomercato 28 agosto: Juve, offerta PSG per ...

Calciomercato Roma NEWS/ Cetin : 'Voglio lottare qui a lungo' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: Benatia, clamoroso ritorno? Incontro per Defrel. Kalinic al posto di Schick.

Calciomercato 27 agosto : Milan su Demiral. Scambio Icardi-Dybala - si può! Fiorentina - arriva De Paul. Roma - fatta per Kalinic : Calciomercato 27 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 27 agosto. JUVENTUS– Capitolo cessioni ancora in alto mare con Dybala possibile contropartita per arrivare ad Icardi. Uno Scambio che potrebbe concretizzarsi realmente e che potrebbe aprire le porte bianconere al centravanti argentino. Paratici, dal canto suo, vorrebbe evitare di cedere il suo numero 10 ad […] L'articolo Calciomercato 27 agosto: Milan su Demiral. Scambio ...

Calciomercato Roma - clamoroso Taison : il giocatore chiede la cessione attraverso i social [FOTO] : “Lasciatemi andare”. Così su Instagram Taison Barcellos Freda chiede la cessione allo Shakhtar Donetsk. Il 31enne attaccante brasiliano è un possibile obiettivo di mercato della Roma. Una trattativa confermata anche dall’agente di Taison, che ha detto che si potrebbe chiudere in settimana. Paulo Fonseca riabbraccerebbe così un suo ex giocatore. Visualizza questo post su ...

Calciomercato Cagliari - doppio affare con la Roma : Defrel + Olsen : Calciomercato Cagliari – Brutto esordio in casa Cagliari, il club sardo ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta davanti al pubblico amico nel match della prima giornata di campionato, 0-1 contro il Brescia in un vero e proprio scontro per la salvezza. Il ko casalingo ha spinto la dirigenza a tuffarsi nuovamente sul mercato alla ricerca degli ultimi tasselli, nelle ultime ore novità a sorpresa. Secondo quanto riporta ...

Calciomercato Roma News/ Nkoulou si avvicina - ecco l'indizio - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: per la difesa alla fine il colpo potrebbe essere Nkoulou del Torino non convocato da Mazzarri