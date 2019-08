Calciomercato | le ultime ufficialità | Olsen al Cagliari | il Bologna prende Dominguez

Calciomercato - le ultime : Kalinic alla Roma - Darmian al Parma - Han alla Juventus - le altre trattative : Calciomercato – Ultimi giorni frenetici di Calciomercato per le squadre di Serie A. Molti gli affari definiti o in dirittura d’arrivo nelle ultime ore. La Roma ha scelto il vice-Dzeko. Torna in Italia Nikola Kalinic, dopo l’esperienza deludente con la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato con i Colcheneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Al giocatore, invece, andranno ...

Calciomercato - le ultime : Kalinic alla Roma - visite per Laxalt e Caceres - le altre trattative : Calciomercato – Ultimi giorni frenetici di Calciomercato per le squadre di Serie A. Molti gli affari definiti o in dirittura d’arrivo nelle ultime ore. La Roma ha scelto il vice-Dzeko. Torna in Italia Nikola Kalinic, dopo l’esperienza deludente con la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato con i Colcheneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Al giocatore, invece, andranno ...

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Partono Chiriches e Hysaj - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie sulle trattative azzurre. Partono Chiriches e Hysaj, possibile clamorosa svolta per Icardi

Calciomercato MILAN NEWS/ Si tratta ancora per Correa - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie sulle trattative rossonere. Si tratta ancora per Correa, James Rodriguez e Da Paul idee last minute

Calciomercato - Crotone : Falcinelli possibile colpo delle ultime giornate di trattative : Ultimi giorni di mercato e ultime ore dedicate alle contrattazioni prima della fine, fissata per lunedì 2 settembre alle ore 22:00. Tra le squadre particolarmente attive in cadetteria in questa sessione c'è senza dubbio il Crotone, formazione calabrese reduce nella passata stagione dalla conquista di una salvezza all'ultima giornata, nonostante le grandi aspirazioni iniziali e la dichiarata volontà di volere ritornare velocemente nella massima ...

Calciomercato - le ultime : blitz del Milan - risolto il caso Laxalt e giallo Simeone - testa a testa per la Fiorentina : ultime ore caldissime di Calciomercato, ecco tutte le trattative. Il Dijon, formazione francese che milita in Ligue 1, ha ufficializzato sul proprio sito internet l’arrivo di Matheus Pereira dalla Juventus, operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha mollato definitivamente la pista che porta ad Angel Correa, come spiegano i media iberici Zvonimir Boban, Cfo rossonero, si trova comunque nella capitale spagnola per ...

Calciomercato - le ultime : Hysaj verso la Spagna - frenata Genoa ed attaccante al Verona : ultime trattative di Calciomercato in Serie A, si sta per concludere la finestra estiva. Il Bologna ha annunciato di avere ceduto l’attaccante Cesar Falletti al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto. Hysaj verso il Valencia, è il calciatore del Napoli il nome scelto dagli spagnoli per sostituire l’infortunato Piccini, frenata tra il Genoa e Donis, il club ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Cremonese ancora protagonista - Crotone grandi firme : Ultimi giorni di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto su tutte le trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. ancora protagonista la Cremonese, la cessione di Montalto in prestito al Venezia apre all’arrivo dell’attaccante Ceravolo, si sta per completare dunque un reparto avanzato di tutto rispetto. Per il centrocampo testa a testa tra Gustafson e Valzania, colpo del Livorno che ha preso Antonino ...

Calciomercato ROMA NEWS/ Defrel verso il ritorno al Sassuolo - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie sulle trattative giallorosse. Defrel verso il ritorno al Sassuolo, idea last minute Mandzukic per l'attacco

Calciomercato - le ultime : aggiornamenti sul futuro di Neymar - tutte le altre trattative : “L’accordo non c’è, ma siamo più vicini”. Le parole di Javier Bordas, uno dei dirigenti del Barcellona, in missione a Parigi per incontrare i vertici del PSG e concludere la trattativa per il ritorno di Neymar in Catalogna – rilanciate dal “Mundo Deportivo” – lasciano intendere che esistono margini positivi nella trattativa. Il vertice di ieri nella capitale francese ha fatto registrare passi in avanti e c’è ottimismo per il buon ...

Calciomercato - le ultime : ufficialità per la Spal - novità in casa Lazio - il Cagliari cerca due profili : Calciomercato – Ore intense per il Calciomercato. Le squadre tentano gli ultimi colpi. ufficialità in casa Spal. L’Atalanta ha ceduto in prestito alla Spal di Arkadiusz Reca (’95) con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’esterno sinistro polacco, prelevato dal Wisla Plock nell’estate dell’anno scorso, coi nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini ha sole 5 presenze all’attivo. La Fifa ha dato ...

Calciomercato - le ultime : nuovo arrivo per l’Atalanta - cessioni per Roma e Bologna : Calciomercato, le ultime ufficialità in Serie A e B. nuovo arrivo in casa Atalanta, ecco Guilherme Arana. La Roma cede Coric e il Bologna Falletti. In cadetteria, la Juve Stabia prende Ricci. Ecco i comunicati ufficiali. “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Guilherme Arana a titolo temporaneo con diritto di opzione. Brasiliano di San Paolo, Arana è nato il 14 aprile 1997 ed è cresciuto nelle giovanili ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : effetto domino per gli attaccanti - bel colpo del Pisa : Calciomercato – Non solo il Calciomercato di Serie A. Anche per Serie B e Serie C sono gli ultimi giorni di trattative. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. Bel colpo del Pisa che prende Varnier dall’Atalanta. Il difensore centrale, ex Cittadella, è voglioso di rilancio dopo un grave infortunio. Toscani che si avvicinano anche a Millico del Torino. Si muove anche la Juve Stabia che si avvicina allo svincolato Garofalo e ...

Calciomercato - le ultime : si muovono Torino e Sampdoria - Lecce e Udinese cercano attaccanti : Calciomercato – Ormai mancano talmente pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato che quasi bastano le dita di una mana per contarli. La Lega ha prolungato di due ore (decisione ufficiale a breve), si chiuderà alle 22 del 2 settembre. A fare il punto sulle trattative di Serie A sono la Gazzetta dello Sport e Sky. Rinforzo per la fascia sinistra dell’Atalanta. E’ atterrato a Bergamo Guilherme Arana, ...