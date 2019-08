Calciomercato Juventus | è fatta | il nuovo attaccante arriva dal Cagliari

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile lo scambio Demiral-Suso con il Milan : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che in questo momento ha abbondanza di difensori centrali. Il nuovo acquisto De Ligt non è sceso in campo alla prima di campionato contro il Parma, mentre Rugani non finirà alla Roma, che ha appena ufficializzato Smalling. Demiral, che ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera apprezza non poco il ...

Calciomercato Juventus - Nedved apre alla cessione di Dybala : “finché c’è il mercato aperto…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato dopo i sorteggi di Champions League, soffermandosi anche sul mercato Il girone di Champions con l’Atletico Madrid e il mercato ancora aperto, questi e altri i temi discussi da Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League. Foto Francesca Soli /Lapresse Il vicepresidente della Juventus ha aperto alla cessione di Dybala, sottolineando come con il mercato aperto ...

Calciomercato Juventus – Emre Can pronto all’addio : Barcellona e Bayern Monaco sul centrocampista tedesco : Emre Can sta pensando seriamente di lasciare la Juventus: perso il posto da titolare e vista la possibile esclusione dalla Champions, il tedesco valuta le proposte di Barcellona e Bayern Monaco Parabola davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus. Il centrocampista tedesco, molto stimato da Massimiliano Allegri, è arrivato da appena un anno fra tanti elogi e un posto di rilievo nella mediana bianconera. Dopo una sola stagione, con ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic rifiuta il PSG : il croato rischia di rimanere fuori dalla lista Champions : Dopo il no al Manchester United, l’attaccante croato non apre nemmeno ai parigini, rischiando così di finire ai margini del progetto Sarri Mario Mandzukic resta alla Juventus, l’attaccante croato ha rifiutato anche la proposta del Paris Saint-Germain, dopo aver rispedito al mittente anche quella del Manchester United. Lapresse Un rifiuto che potrebbe costargli davvero caro, considerando la possibile esclusione dalla lista ...

Calciomercato Juventus: sondaggio della Roma per altri 2 bianconeri : Calciomercato Juventus: la Roma fa un sondaggio in extremis per due bianconeri. La formazione capitolina è certamente una delle più attive in questi ultimi giorni di mercato: i dirigenti giallorossi sono alla ricerca di un difensore centrale, di un attaccante, di un esterno e di un centrocampista: per poter arrivare a questi obiettivi sono molti

Calciomercato Juventus - il Psg bussa alla porta per Mandzukic : trattativa in corso : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per il big match di campionato della seconda giornata in Serie A, il club bianconero impegnato contro il Napoli in una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. La dirigenza nel frattempo è impegnata negli ultimi giorni di Calciomercato, la Juventus sta trovando grosse difficoltà ad operare in uscita, in particolar rischiano di rimanere sul groppone calciatori che non ...

Calciomercato Juventus - il Paris Saint-Germain piomba su Mandzukic : avviati i primi contatti tra i club : Il club parigino deve far fronte agli infortuni di Mbappé e Neymar, per questo motivo ha contattato la Juventus per Mario Mandzukic Fallito il trasferimento al Manchester United negli ultimi giorni di mercato inglese, Mario Mandzukic adesso potrebbe passare al Paris Saint-Germain, che ha contattato la Juventus per avere informazioni sul croato. Gli infortuni di Mbappé e Cavani non fanno dormire sonni tranquilli alla società campione di ...

Calciomercato Juventus NEWS/ 5 in partenza - Rugani in prestito? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: Ultime notizie sulle trattative bianconere. In 5 in partenza nell'ultima settimana di mercato, Rugani alla Roma in prestito?

Calciomercato Juventus: Eriksen aspetta - pronto l'affondo : Calciomercato Juventus: Christian Eriksen vuole lasciare il Tottenham. Ecco, allora, che la Juve sta tentando l'affondo. Come riporta il Mirror, il giocatore ha rifiutato una faraonica offerta di rinnovo di contratto (intorno agli 11 milioni di euro a stagione) proposta dalla società inglese ed ha annunciato tramite i propri rappresentanti che non intende proseguire nelle

Calciomercato Juventus : incontro decisivo per Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Mauro Icardi. E' la giornata dell'incontro tra le parti, l'entourage del ragazzo è a colloquio con la società Inter, che ha intenzione di ribadire ancora una volta che la volontà è quella di cedere il ragazzo. L'argentino è fuori dal progetto Inter, la Juventus è alla finestra

Calciomercato Juventus NEWS/ Rugani o Demiral - solo uno andrà via - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie sulle trattative bianconere: Suarez last minute? Mandzukic per Icardi. Koeman su De Ligt. Via un difensore.

Calciomercato Juventus - Rakitic : no allo scambio con Can ma potrebbe arrivare lo stesso : Sarebbe Ivan Rakitic il vero obiettivo di Calciomercato della Juventus per il centrocampo. Il croato è in uscita dal Barcellona ed è stato scaricato anche dal tecnico Valverde. E’ proprio l’allenatore, con una dichiarazione ripresa dal Daily Mail, a dare il via all’operazione. “Non bloccheremo la cessione” ha detto il tecnico blaugrana “se arriverà un’offerta soddisfacente da qui alla fine del mercato”. La strada quindi è aperta ma ci sono prima ...

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Demiral : ripresi i contatti con la Juventus : Il Milan riprende i contatti con la Juventus per Mehri Demiral: i rossoneri pronti ad offrire 35 milioni per il centrale ex Sassuolo Dopo il disastroso inizio di campionato, il Milan è deciso a tornare sul mercato per puntellare la rosa. Al contrario di quanto emerso ieri dalle parole di Giampaolo, concentratosi più sulla fase offensiva della squadra, i rossoneri sembrano muoversi in ottica difensiva. ripresi i contatti con la Juventus per ...

Calciomercato Juventus : c'è un terzino del PSG per la corsia sinistra : Calciomercato Juventus: il tentativo della Juve di trovare un accordo con l'esterno mancino del Barcellona Juan Miranda è saltato. Il giocatore andrà allo Schalke 04, ma per la corsia sinistra è al momento più che aperta la pista che porta ad un altro interessante giovane. Secondo Calciomercato.com, gli occhi dei dirigenti bianconeri sono puntati, infatti,