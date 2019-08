Calciomercato Inter | Marotta su Icardi | “Idee diverse | ma troveremo una soluzione”

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Calciomercato Inter – Icardi apre all’addio? No al Monaco - sì all’Atletico Madrid : ed è possibile anche il rinnovo! : Dopo aver rifiutato il Monaco, lcardi avrebbe mostrato Interesse per un possibile trasferimento all’Atletico Madrid: l’Inter studia la formula del prestito e un possibile rinnovo del contratto L’arrivo di Alexis Sanchez, che verrà utilizzato da seconda punta, completa ancor di più l’attacco dell’Inter nel quale Icardi ricopre l’ultimo slot disponibile. A dirla tutta, l’argentino è fuori squadra: probabilmente Conte, prima di utilizzarlo, ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sofferma sul caso Icardi : “la situazione non è cambiata - può partire in prestito” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero ...

Calciomercato Inter - Marotta studia l'ultimo grande colpo : piace Milinkovic-Savic : Se fino a qualche settimana fa sembrava un'operazione impossibile da portare a termine, ora la situazione è decisamente cambiata: il vento soffia in favore dell'Inter che si sta rinforzando nel tentativo di provare a lottare per lo Scudetto, contendendolo all'armata Juventus. Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi sono gli ultimi colpi di un mercato in entrata da otto in pagella, a cui manca la famosa ciliegina sulla torta che lo renderebbe ...

Calciomercato Inter - il Napoli non molla Icardi : gli azzurri concedono l’ultima chance all’argentino : Entro venerdì la società del presidente De Laurentiis attende una risposta, prima di virare definitivamente su Llorente Il Napoli non ha ancora mollato Mauro Icardi, la società del presidente De Laurentiis continua a tendere la mano all’attaccante argentino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Lapresse Venerdì gli azzurri hanno fissato una sorta di deadline, entro la quale Maurito dovrà dare la propria risposta al ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri sono scatenati : l’agente di Llorente avvistato in sede : Inter scatenata: l’agente di Fernando Llorente, Frank Trimboli, è nella sede dei nerazzurri. L’attaccante spagnolo, svincolato dopo l’esperienza al Tottenham, potrebbe essere l’alternativa a Lukaku. Llorente è già stato allenato da Conte ai tempi della Juventus ed è anche nel mirino del Napoli, che pochi giorni fa sembrava vicinissimo all’accordo. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

Calciomercato Crotone : idea Soddimo - in difesa interessano Marrone - Heurtaux e Silvestre : Il Crotone prepara in questi giorni la seconda gara della stagione, la trasferta in programma sabato 31 agosto alle ore 18:00 presso lo stadio "Alberto Picco" contro lo Spezia, ma l'attenzione dei tifosi rimane concentrata sugli ultimi giorni dedicati alle contrattazioni di Calciomercato estivo. In casa rossoblu l'idea rimane quella di portare in terra di Calabria ancora un difensore, possibilmente con una certa esperienza, in modo da completare ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez è arrivato a Milano : adesso le visite mediche e la firma sul contratto : L’attaccante cileno è arrivato a Malpensa nel pomeriggio, adesso si sposterà alla Clinica Humanitas per le visite mediche Il primo giorno di Alexis Sanchez da giocatore dell’Inter è cominciato, il cileno infatti è arrivato questo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, pronto per cominciare questa nuova avventura. Pantaloni verde scuro, maglietta bianca, giubbotto jeans grigio e cappellino in testa, l’ormai ex ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...

Calciomercato 28 agosto : Juve - offerta PSG per Mandzukic. Inter - fatta per Sanchez. Roma - Kalinic e Rugani. Fiorentina - frenata De Paul : Calciomercato 28 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 28 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni pronto ad entrare nel vivo. Da valutare il futuro di Dybala, ma nelle ultime ore, come riportato da “Skysport“, il PSG avrebbe avanzato un’offerta per Mandzukic, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Rugani verso la Roma, mentre resta in […] L'articolo Calciomercato 28 agosto: Juve, offerta PSG per ...

Calciomercato Inter – Trovato l’accordo per Sanchez : il cileno in arrivo mercoledì a Milano : Alexis Sanchez in arrivo a Milano: Trovato l’accordo tra Inter e Manchester United per il cileno Giornate ricche di emozioni per Antonio Conte: dopo la prima vittoria stagionale, conquistata ieri dalla sua Inter con un secco 4-0 sul Lecce, per l’allenatore nerazzurro arrivano splendide notizie. L’ad Marotta ha infatti chiuso la trattativa col Manchester United per Alexis Sanchez: il cileno dovrebbe arrivare a Milano già ...

Calciomercato Inter : è fatta per Alexis Sanchez - il cileno arriva in prestito secco : Continuano ad arrivare buone notizie nella parte nerazzurra di Milano, già rinfrancata da un ottimo esordio in campionato con un sonoro 4-0 alla neopromossa Lecce. Nella serata di oggi martedì 27 agosto l'Inter ha infatti annunciato l'avvenuto accordo con il Manchester United per l'arrivo di Alexis Sanchez. Un matrimonio, quello tra i nerazzurri ed il cileno, nell'aria da tempo ma rinviato spesso per ragioni economiche. In tarda serata ...

Calciomercato Inter - fatta per Alexis Sanchez : cambia la formula : Tutto definito tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Il cileno è atteso a Milano già nella giornata di domani per visite mediche e firma. A cambiare è la formula dell’operazione, come riportato da Sky. Non si tratterà più di un prestito con diritto di riscatto ma di un prestito secco e gratuito. L’Inter pagherà 5 milioni dell’esoso stipendio di Sanchez. Alexis Sanchez è un calciatore cileno, classe 1988. ...

Calciomercato Inter - faccia a faccia tra Icardi e il presidente Zhang : confermata la linea dura del club : Nel corso del colloquio avvenuto nella giornata di oggi, il numero uno nerazzurro ha confermato a Icardi la sua estraneità al progetto tecnico Mauro Icardi continua a restare fuori dal progetto tecnico dell’Inter, come ribadito oggi dal presidente Zhang Jr e dall’amministratore delegato Marotta. Fabrizio Corradetti – LaPresse I due dirigenti hanno incontrato l’argentino nella giornata di oggi, confermandogli la ...