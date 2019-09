Calciomercato 30 agosto | Juve | arriva Han Dybala-PSG | si entra nel vivo Hysaj al

Calciomercato 30 agosto : Dybala-PSG - si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari - ecco Simeone e Olsen : Calciomercato 30 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 30 agosto. JUVENTUS– Neymar ormai pronto a dire sì al Barcellona, un affare che potrebbe portare il PSG a piombare con forte decisione su Dybala. La Juventus aprirà al club parigino di fronte ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Bisognerà capire la […] L'articolo Calciomercato 30 agosto: Dybala-PSG, si entra nel vivo. Hysaj al Valencia. Cagliari, ecco ...

Calciomercato 29 agosto : Juve - Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa - si farà. Cagliari - Olsen con Eder : Calciomercato 29 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 29 agosto. JuveNTUS– Secco no da parte di Mandzukic per quel che riguarda il suo potenziale passaggio al PSG. L’attaccante croato avrebbe chiuso le porte in faccia al club francese e non sembrerebbe esser intenzionato a dire addio alla Juventus in questa sessione di mercato. […] L'articolo Calciomercato 29 agosto: Juve, Mandzukic rifiuta il PSG. Milan-Correa, si ...

Calciomercato 28 agosto : Juve - offerta PSG per Mandzukic. Inter - fatta per Sanchez. Roma - Kalinic e Rugani. Fiorentina - frenata De Paul : Calciomercato 28 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 28 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni pronto ad entrare nel vivo. Da valutare il futuro di Dybala, ma nelle ultime ore, come riportato da “Skysport“, il PSG avrebbe avanzato un’offerta per Mandzukic, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Rugani verso la Roma, mentre resta in […] L'articolo Calciomercato 28 agosto: Juve, offerta PSG per ...

Calciomercato 27 agosto : Milan su Demiral. Scambio Icardi-Dybala - si può! Fiorentina - arriva De Paul. Roma - fatta per Kalinic : Calciomercato 27 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 27 agosto. JUVENTUS– Capitolo cessioni ancora in alto mare con Dybala possibile contropartita per arrivare ad Icardi. Uno Scambio che potrebbe concretizzarsi realmente e che potrebbe aprire le porte bianconere al centravanti argentino. Paratici, dal canto suo, vorrebbe evitare di cedere il suo numero 10 ad […] L'articolo Calciomercato 27 agosto: Milan su Demiral. Scambio ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

Calciomercato 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...