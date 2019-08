Bruscolotti | “Napoli | questa è la tua grande occasione in Europa”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019) Lo storico capitano azzurro Beppeha concesso un’intervista a Tuttomercatoweb, ha parlato del girone di Champions e del prossimo Juventus-Napoli. Beppeha sottolineato che “continua il duello europeo con il Liverpool. Le altre due squadre sembrano abbordabili. Il campo darà il suo verdetto ma rispetto agli scorsi anni il girone è più favorevole, è unaper il Napoli. Solo il Liverpool è una squadra di altissimo livello, l’anno scorso c’era anche il PSG e sappiamo bene com’è finito il girone. Juve Napoli è sempre una gara dal fascino particolare, soprattutto per i napoletani. Siamo alla seconda di campionato e non pregiudicherà nulla per il futuro della stagione. Bisognerà vedere chi reggerà meglio nel corso del campionato.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ultima ora: Esistono scommesse ...

ilmionapoli : Bruscolotti: “Sorteggio Champions positivo, c’è solo il Liverpool. Juve-Napoli gara affascinante” - SiamoPartenopei : Bruscolotti: 'Girone favorevole, che occasione! Juve-Napoli non pregiudica niente' - roma_magazine : L'EX - Bruscolotti: 'Napoli, Ancelotti starà preparando accorgimenti per la gara con la Juve' -