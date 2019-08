Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Per ildiBorisha. Per questo la corte scozzese ha rigettato un primola decisione del premier britannico di sospendere i lavori del Parlamento per cinque settimane a partire dal prossimo 9 settembre. Altri due ricorsi, però, sono ancora da esaminare, quello presentato dall’Irlanda del Nord e quello di Londra, appoggiato anche da John Major. L’ex primo ministro conservatore britannico si è unito alla causa già intentata davanti all’Alta Corte da Gina Miller, l’attivista che già nel 2016 era riuscita attraverso i tribunali ad imporre un passaggio in parlamento prima dell’attivazione dell’articolo 50 sulla. L'articolodidàilla chiusura del Parlamento proviene da Il Fatto Quotidiano.

LaStampa : Brexit, una valanga di firme contro Johnson. Lo stop del Parlamento finisce in tribunale - LaStampa : Oltre 1,5 milioni di adesioni. Tre cause contro la decisione del premier. Si dimette la leader Tory in Scozia. - Cascavel47 : Brexit, tribunale di Edimburgo dà ragione a Johnson: respinto il ricorso contro la chiusura del Parlamento… -