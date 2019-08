Brad Pitt e Scarlett Johansson | trionfo al Lido di Venezia

Venezia 2019 - Brad Pitt : “Sono un miracolato che ha vinto la Lotteria” : Brad Pitt è sempre Brad Pitt. Ma guai a dire che è ancora un sex symbol (nonostante lo sia, eccome): “Quando mi dicono che sono ancora un sex symbol, scuoto la testa e svicolo“, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. È lui la vera star del Festival del Cinema di Venezia. Anzi, la vera stella, per restare nell’ambito del film che presenta, Ad Astra. Dal regista James Gray, storia di un astronauta che ...

Festival di Venezia 2019 : Brad Pitt e gli altri uomini che fanno tendenza : Brad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittGhaliGhaliNicholas HoultNon è affatto iniziato male il Festival del Cinema di Venezia 2019 in quanto a quote azzurre. Siamo abituati a guardare i look delle dive, i loro make-up, le acconciature scenografiche e gli abiti che rubano la scena sul red carpet, ma per sana par condicio ci sentiamo di dover dare il giusto valore anche al reparto maschile. Fosse solo per il fatto che in seconda ...

Brad Pitt e Scarlett Johansson divi a Venezia - belli (e possibili) sul red carpet : I due attori, acclamatissimi, si sono concessi ai fan che li attendevano da ore. Impeccabile in smoking lui, sexy con un...

Brad Pitt : "Sono un miracolato di Hollywood. Quando mi chiamano sex symbol scuoto la testa" : Brad Pitt sbarca a Venezia e porta al Lido il film “Ad Astra” del regista James Gray, dove interpreta un astronauta in cerca del padre. In occasione del ritorno alla Mostra del Cinema, l’attore si è confessato al Corriere della Sera.Questo film è stata la mia più grande sfida come attore: tirar fuori emozioni, solo, nello spazio, senza una vita affettiva. E poi sul set, in tuta, me ne stavo lì a ...

Venezia : "Ad Astra" non colpisce e il problema non è Brad Pitt - : Serena Nannelli Il film di fantascienza in concorso a Venezia scorre senza veri picchi emotivi, restando in ostaggio della similitudine tra le profondità spaziali e quelle interiori. "Ad Astra" di James Gray, il film in concorso di cui è protagonista Brad Pitt, era uno dei titoli più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno. L'entusiasmo riservato al divo hollywoodiano sbarcato al Lido non è lo stesso generato dalla ...

Brad Pitt : «Io miracolato - ho vinto alla lotteria : ma non chiamatemi Sex Symbol» : «Sono partito da ragazzo con 300 dollariin cerca di fortuna: ho vinto alla lotteriaSex symbol? Mi dà fastidio se me lo dicono»

Brad Pitt : “Ad Astra” mi interessava come uomo - padre - figlio : La solitudine nello spazio di un uomo alla ricerca del padre e delle proprie emozioni. E' questo il tema di "Ad Astra" di James Gray, il film in concorso alla Mostra di Venezia con protagonisti Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Negga e Tommy Lee Jones. Pitt è anche il produttore del film. "James ed io siamo amici da anni, abbiamo un dialogo molto aperto. Il film mi ha intrigato molto, come uomo, come padre e come figlio. "Ad Astra" vede Roy-Pitt ...

Brad Pitt è bravo - tormentato e dolente. "Ad Astra" ha un limite : Non so se Ad Astra è davvero un bel film, ma Brad Pitt è una brava persona. Da produttore - non solo protagonista - ha supportato un progetto rischioso come “Ad Astra”, in cui James Gray si cimenta per la prima volta con la sci-fi. In concorso a Venezia, promette fino a metà di essere un sequel temporale e tematico di “2001 – Odissea nello Spazio”, per declinare poi verso il più ...

Cinema - a Venezia fan in delirio per Brad Pitt - : Alla mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Brad Pitt, protagonista del film in concorso "Ad Astra". Dopo lo sbarco all’Hotel Excelsior, il divo americano è stato accolto da fotografi e fan. (Lapresse) Redazione ?

Mostra del Cinema di Venezia - Ad Astra di Brad Pitt è una clamorosa delusione pesante e soporifera : Togliete il giocattolo della fantascienza dalle mani di James Gray. Ad Astra, terzo titolo in Concorso a Venezia 76, è una clamorosa delusione da consumare possibilmente non al secondo spettacolo della sera. La pesantezza e l’evanescenza di questo film sono direttamente proporzionali al tragitto lunghissimo di fuga dell’astronauta McBride (Brad Pitt, della sua straordinaria inespressività ne parliamo tra qualche riga): più il protagonista ...

Venezia, 29 agosto 2019Venezia, Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fanBrad Pitt, protagonista del film in gara alla 76 Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 'Ad Astra', sbarca al Lido nel giorno della presentazione del film diretto dal James Gray. L'attore al suo arrivo si è fermato a salutare i fan che lo attendevano da tutta la mattina, senza negare autografi e selfie.

'Ad Astra' - epopea nel cosmo - di Brad Pitt sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia : "Ad Astra", film in concorso alla 76^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, diretto da James Gray, in cui Brad Pitt è interprete e produttore, è tra i titoli di spicco della seconda giornata del Festival Veneziano aggiudicandosi applausi convinti da parte del pubblico fin dalle prime proiezioni del 29 agosto. Il divo americano, che si è presentato al Lido di Venezia sfoggiando uno stile particolarmente sobrio in jeans, maglietta e ...

Venezia 76 - partiti. E al Lido arrivano Brad Pitt e Scarlett Johansson : I due attori protagonisti della prima giornata della kermesse insieme a Pedro Almodovar. Al regista spagnolo il Leone d'oro...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - Brad Pitt dal Lido agli Oscar? : A una sera dal red carpet inaugurale, la prima grande stella della Mostra del Cinema di Venezia 2019 è lui, Brad Pitt, di ritorno al festival a 11 anni da Burn after reading e reduce dal 'rivale' Cannes, dov'era in concorso col nono film di Tarantino, che, però è tornato a casa senza premi. Con la competizione per un Leone, la più antica del Cinema e ultimamente anche la più baciata dal successo agli ...