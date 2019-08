Brad astronauta vola su Marte Ma tiene i piedi per terra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Stenio Solinas In "Ad Astra" va a recuperare il padre sul Pianeta Rosso. "È un viaggio nello spazio, ma molto umano e intimista" da Venezia «Ci portiamo dietro, dall'infanzia, dolori e ferite e credo che compito di un buon attore sia ricondurli in superficie. È una garanzia di sincerità, ed è un qualcosa che vale anche per i bravi registi. Oggi quando si pensa alla mascolinità, se ne vedono i lati negativi, le barriere create per nascondere e/o negare condizionamenti e cedimenti emotivi, ma si dimentica che è stata a lungo, e lo è ancora, un valore, fa parte del nostro stare al mondo... Ecco, a me è sempre piaciuto un cinema dove ci sono personaggi complessi, intrisi di umanità, capaci di guardarsi dentro anche se fa male, perché è poi l'unico modo per capirsi meglio. È quello che in questo film fa il mioRoy McBride: il suo è un viaggio intimista nello ...

WeCinema : #Venezia76: Arrivano il #LeonedOro per #Almodóvar e la tuta da astronauta per #BradPitt ma sul red carpet, dopo l’i… - ninabecks1 : RT @WeCinema: #Venezia76: Arrivano il #LeonedOro per #Almodóvar e la tuta da astronauta per #BradPitt ma sul red carpet, dopo l’inaugurazio… - teddy1807 : RT @WeCinema: #Venezia76: Arrivano il #LeonedOro per #Almodóvar e la tuta da astronauta per #BradPitt ma sul red carpet, dopo l’inaugurazio… -