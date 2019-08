Boxe | Preolimpico 2020 | il torneo europeo si disputerà a Londra dal 13 al 23 marzo

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Si terrà adal 13 al 23ildi, che metterà in palio le carte olimpiche per i Giochi di Tokyo: lo ha comunicato la task force olimpica creata dal CIO. Dopo i tornei continentali ce ne sarà anche uno su base mondiale che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi. Così al sito federale Morinari Watanabe, presidente della task force: “Gli eventi di qualificazione rappresentano un percorso equo e trasparente con pari opportunità per tutti i Comitati Olimpici Nazionali. Tutto è stato fatto per fornire eventi di qualificazione di livello mondiale e garantire le migliori condizioni possibili per gli atleti“. Non varierà il numero complessivo di atleti ai Giochi rispetto a Rio 2016, 286, ma mentre il rapporto uomini/donne era di 250/36, a Tokyosarà di 186/100. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui ...