Borsa: Milano -0,35%. Risale lo spread

Piazza Affari chiude in calo l'ultima seduta della settimana (Ftse Mib -0,35% a 21.322 punti) dopo le tensioni emerse tra Pd e M5S sulla formazione del nuovo governo. In risalita anche loche ha chiuso a 175punti base. Le altre Piazze europee chiudono tutte in positivo sulla scia dell'andamento degli scambi Usa: Francoforte (+0,96%), Parigi (+0,61%), Madrid (+0,48%),Londra (+0,37%).(Di venerdì 30 agosto 2019)