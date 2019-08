Borsa chiude in rosso e spread su L' effetto delle parole di Di Maio

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 30 agosto 2019) Piazza Affariin calo l'ultima seduta della settimana, girando in negativo nel pomeriggio dopo le rinnovate tensioni politiche fra Movimento 5 Stelle e PD sulla formazione del nuovo governo. Il Ftse Mib ha fermato le contrattazioni a -0,35% a 21.322 punti a fronte di un andamento positivoaltre piazze europee; in risalita anche lo. A pagare subito il prezzo del mutato umore degli investitori sono le banche: Banco Bpm lascia sul terreno il 3,35%, male anche Ubi; in calo i big Intesa Sanpaolo e Unicredit. Le duredel leader del M5S Luigi Diappesantiscono anche Atlantia: -2,55%. A due velocità gli industriali: bene il comparto auto con Cnh che beneficiavoci di uno spinoff di Iveco (+5,06%)e Fca e Pirelli che chiudono in guadagno; in calo Leonardo e Prysmian. Nell'energia si mantiene ben comprata Eni (+0,46%) mentre soffrono le ...

