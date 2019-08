Bordighera | la scuola butta centinaia di libri nella spazzatura

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Fabrizio Tenerelliditi nel cassonetto della raccolta della carta, fuori dalla, in concomitanza con l'annualeBook Festival che si svolge a pochedi metri. L'episodio è stato pubblicamente denunciato dal consigliere Farotto Da una parte li vendono, dall'altra lino. E' un caso davvero curioso quello accaduto, stamani, a, dove il consigliere comunale di maggioranza Marco Farotto, ha trovatodiammassati all'interno di un cassonetto per la raccolta differenziata della carta. Ancora più singolare è stato scoprire, che a sbarazzarsi dei testi è stata la vicinaelementare e media, di via Pelloux. A quanto si apprende, l'istituto scolastico avrebbe avrebbe preso questa drastica decisione per motivi di ingombro. E dire, che a pochedi metri, nel centralissimo corso ...

riviera24 : Bordighera, c’è il festival dei libri, ma la scuola ne butta centinaia. Consigliere Farotto: «Vergogna!» - riviera24 : Bordighera, scuola in via Lamboglia pronta entro il 16 settembre. Il sopralluogo del sindaco -