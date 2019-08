Bologna-Spa – Emozioni incredibili al Dall’Ara | accoglienza da brividi per Mihajlovic

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ingresso al Dall’Ara ricco diperdaper il tecnico delConè impossibile trattenere le: l’allenatore serbo, come promesso, è tornato in panchina oggi per guidare il suonel derby contro la Spal, valido per il secondo turno di Serie A., che già domenica scorsa ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona, è stato dimesso due giorni fa dall’ospedale, dopo aver completato il primo ciclo di cure. Già ieri ha guidato l’allenamento dei suoi giocatori e oggi ha fatto un ingresso trionfale al Dall’Ara. Tutto il pubblico diha accolto in maniera calorosissima il tecnico dei felsinei, per una scena da. Polo della squadra e cappellino,ha ringraziato e salutato tutto il suo pubblico. Nessuno al Dall’Ara, ma anche da casa, è riuscito a ...

