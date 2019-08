Bitter Sweet | spoiler episodio 2 settembre | Nazli lascia Istanbul | Asuman in pericolo

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 2 settembre 2019 : anticipazioni puntata 65 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda lunedì 2 settembre 2019 su Canale 5: Ferit, per colpa di Pelin, arriva in ritardo all’intervista che aveva al ristorante di Nazli… Nazli litiga con Asuman in quanto si è fatta pagare il debito da Deniz. Dopo questo litigio, Nazli intende partire per qualche giorno… Asuman per restituire i soldi a Deniz accetta un lavoro da un uomo piuttosto losco ...

Bitter Sweet Chiude a Settembre : dalla Turchia grandi novità per il 2020 : La soap turca in onda su Canale 5 si avvia alla conclusione. Ma niente paura...notizie rassicuranti arrivano dalla Turchia.

Bitter Sweet - trame : Deniz sul punto di capire che l'Onder ha ucciso i genitori di Bulut : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la serie tv made in Turchia trasmessa da oltre 2 mesi sui teleschermi di Canale 5 con un grandissimo successo di ascolti. Nelle puntate in onda a settembre in Italia, Asuman Pinar e Deniz Kaya saranno vicini a scoprire la verità sulla morte dei genitori di Bulut dopo aver trovato il registratore con la confessione di Hakan Onder. Bitter Sweet: Hakan ricatta la sorella di Deniz Nelle puntate ...

Bitter Sweet - spoiler : Fatos si rende conto di essere innamorata di Tarik : Le avventure di Nazli, Ferit, e di tutti gli altri protagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, mancheranno sicuramente ai telespettatori italiani, poiché tra pochi giorni ci sarà la messa in onda della puntata conclusiva. Le anticipazioni degli ultimi episodi, dicono che ci saranno tutti i presupposti per vedere nascere una nuova storia d’amore. Si tratta di Fatos, che dopo aver spezzato il cuore di Tarik dicendogli chiaramente ...

Bitter Sweet forse in prima serata il 13 settembre l'happy ending per gli Aslan : La serie rivelazione dell'estate 2019 è stata senza dubbio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, una fiction turca del 2017 trasmessa su Canale 5, con puntate in formato soap, ogni giorno alle 14:45. La storia d'amore di Ferit e Nazli è composta da una sola stagione che dovrebbe concludersi il 13 settembre. Stando ad alcune voci provenienti dalla produzione Mediaset riportate su alcuni siti internet, sembra che Canale 5 abbia in serbo una sorpresa ...

Bitter Sweet anticipazioni : FATOS capisce di amare TARIK : Negli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore andati in onda di recente, il timido TARIK (Berk Yaigin) ha confessato a FATOS (Oznur Serceler) di essere innamorato di lei; tuttavia la ragazza, spiazzata dalla dichiarazione dell’uomo (che ha sempre considerato soltanto come un amico) ha preferito mantenere le distanze con l’autista della Posula Holding, specificando di volergli soltanto bene. Le cose sono però ...

Bitter Sweet - anticipazioni al 13/9 : resa dei conti finale tra Hakan e Ferit : Manca sempre meno per assistere su Canale 5 alla conclusione dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Nelle ultime puntate che i telespettatori italiani vedranno dal 9 al 13 settembre 2019 ci sarà la resa dei conti finale tra i due acerrimi nemici della soap. I personaggi in questione sono Ferit Aslan e Hakan Onder, che avranno uno scontro a fuoco che farà stare con il fiato sospeso il pubblico. Il marito di Demet prima di ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Asuman riceve un due di picche da Deniz : Duro colpo per Asuman, protagonista dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che si sta avviando alle battute finali. Proprio gli spoiler relativi a ciò che accadrà nelle puntate in programmazione su Canale 5 a settembre, dicono che la sorella di Nazli Piran dimostrerà di essersi presa una vera cotta per Deniz in un pomeriggio trascorso insieme, pur avendo sempre saputo che il musicista ha fatto fatica ad accettare le nozze tra la ...

Bitter Sweet - spoiler puntata 66 : l'Aslan si mette alla ricerca di Nazli : Nuovo spazio incentrato sulla soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che si appresta a salutare in modo definitivo i telespettatori italiani. Nell’appuntamento di lunedì 2 settembre 2019, la nuova nemica dei due protagonisti principali dello sceneggiato, cioè Pelin Turan, sembrerà riuscire nella sua impresa. Nazli Pinar infatti, stanca delle mancanze del marito Ferit Aslan, per averla trascurata da quando è tornata a far parte della sua ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Hakan minaccia di rivelare a Ferit che suo padre è un assassino! : Lemon comprende che dietro alla rottura tra Nazli e Ferit c'è lo zampino di Hakan e prova a ribellarsi, ma Hakan minaccia di rivelare a Ferit un terribile segreto su suo padre...

Bitter Sweet - spoiler episodio 65 : Pelin si allea con Hakan per vendicarsi dell'Aslan : Torna l'appuntamento con le notizie di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che ha stregato il pubblico italiano con la storia d'amore tra la cuoca e l'affarista. Gli spoiler dell'episodio 65 in onda venerdì 30 agosto, rivelano che Pelin Turan dimostrerà la sua vera natura, quando stringerà un accordo con Hakan Onder per rovinare Ferit Aslan. Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti Negli episodi precedenti di Bitter Sweet abbiamo ...

