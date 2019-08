Berlusconi | Era meglio ridare la parola agli italiani

“Le nozze con Silvio Berlusconi ?”. Francesca Pascale era scomparsa. Viene fuori la verità : “Piuttosto che affidarsi ai soliti spifferai magici è più opportuno sentire il diretto interessato”. Con queste parole Francesca Pascale decide di fare chiarezza e di smentire le voci fatte sul suo conto. E decide di farlo direttamente con una lettera pubblicata su Il Fatto Quotidiano, che pochi giorni fa aveva scritto di come Silvio Berlusconi avesse avuto un malore in seguito alla richiesta, da parte della compagna, addirittura di ...

Silvio Berlusconi presidente della Repubblica - tutto vero. La voce che gira alla Camera - l'incubo di M5s e Pd : Dietro al governo M5s-Pd c'è l'incubo (grillino) di Silvio Berlusconi . Ad ammetterlo, in una intervista per certi versi sconcertante a Repubblica , è il deputato pentastellato Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari istituzionale della Camera . Leggi anche: "Ora è pentito ma la frittata

Crisi - Di Maio : “Salvini è pentito - ma ormai la frittata è fatta. Dopo neanche 24 ore era da Berlusconi . Noi il 20 a fianco di Conte” : Matteo Salvini “ora è pentito , ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna“. E ancora, Salvini “ha fatto tutto da solo, per tornare Dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi”. Di fronte alla mezza marcia indietro del leader del Carroccio e a poche ore dallo scontro che ha avuto a distanza con il premier Giuseppe Conte, è intervenuto anche Luigi Di Maio per chiudere a qualsiasi ...

Salvini : "Pronto a proporre un patto a Meloni e Berlusconi | Centrodestra va superato" : "Le vecchie classificazioni non mi appassionano - spiega il leader della Lega in un'intervista a "Il Giornale" -. Mettiamola così, oltre il vecchio Centrodestra "

Crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...