Belgio | buon avvio di weekend per le Ferrari

Volley - Italia vittoriosa sul Belgio in amichevole a Bari. Buone risposte dal sestetto titolare in vista del Preolimpico : Prosegue con una vittoria il cammino di avvicinamento della Nazionale Italiana di Volley maschile al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nel prossimo fine settimana. La formazione allenata da Chicco Blengini ha già raggiunto Bari nei giorni scorsi per l’ultimo collegiale prima del grande appuntamento e ha superato in amichevole il Belgio con un convincente 3-0 (25-19; 25-16; 25-19). Le due squadre hanno ...