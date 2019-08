BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 2 settembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di venerdì 30 agosto 2019)di: Brooke è sconvolta per aver sentito parzialmente una telefonata tra Ridge e il giudice, che le fa capire quanto fatto dal marito per assicurarsi la sconfitta di Bill. La Logan, discutendo con Ridge circa l’editore, finge di non aver sentito niente e di nascosto copia il numero del giudice dal cellulare prepagato che il marito ha usato per le comunicazioni con McMullen. La donna poi fa inaspettatamente visita al giudice. Bill passa da Wyatt per cercare rassicurazioni circa il suo futuro con Will; in quest’occasione Bill riconosce a Sally di amare sinceramente Wyatt, mentre la stilista appare dispiaciuta per il vecchio avversario. Ricevendo la visita di Bill, Ridge lo accusa di aver messo Brooke e Katie l’una contro l’altra, mentre l’editore gli intima di schierarsi con Brooke e convincere la cognata ...

