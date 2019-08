Basket | Mondiali 2019 | Italia | obiettivo passaggio del turno | poi serve il colpo di mano

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Più d’uno ha cercato di porre undavvero molto alto per l’a questi: l’accesso alle Olimpiadi, riservato alle migliori due formazioni europee nella rassegna iridata che sta per aprirsi in Cina. La realtà dei fatti, però, mostra che probabilmente gli azzurri non sono, allo stato attuale delle cose, a quel livello. L’più realistico può essere ildel, che darebbe anche la certezza di approdare a uno dei quattro tornei Preolimpici che si svolgeranno il prossimo anno. L’, infatti, per tutti i pronostici è data quasi con certezza alla seconda fase, stante la sua superiorità, almeno sulla carta, su Angola e Filippine, mentre la Serbia è ben altro discorso: si parla non solo della favorita per vincere il girone, ma anche di quella che può portare a casa l’intera posta, la maggiore rivale degli Stati ...

VanityFairIt : È l'unico italiano ad aver vinto un titolo Nba. E ora è pronto a guidare la Nazionale ai Mondiali di #basket in Cin… - LorenzPlatania : A tutti i gli intellettuali, opinionisti, gionalisti, editorialisti, supercazzolari, santoni di twitter, censori e… - dariovismara : RT @johnscarpelli5: Per ?@lUltimoUomo? (via ?@SkySport?) ho scritto qualche considerazione su Giannis Antetokounmpo e su come questo Mondia… -