Bambino di 5 anni annega nella piscina dell’albergo

Teramo - Bambino di 5 anni muore annegato nella piscina dell’albergo : Un bambino di 5 anni è annegato nel pomeriggio del 29 agosto nella piscina dell’hotel Abruzzo Marina di Silvi Marina, sulla costa del Teramano. Il piccolo era in vacanza con la famiglia, residente nella provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che hanno aperto un’inchiesta sulla tragedia, il bambino attorno alle 17, mentre faceva il bagno con alcuni amichetti nell’area per adulti della vasca, ...

Tragedia nel Teramano : Bambino di 5 anni annega in piscina : Un bambino di 5 anni, residente nella provincia di Bergamo, in vacanza con la famiglia a Silvi Marina, è annegato nel pomeriggio nella piscina di un albergo del centro costiero del Teramano. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della locale stazione, che hanno aperto un’inchiesta sulla Tragedia, il piccolo attorno alle 17, mentre faceva il bagno con alcuni amichetti, è stato visto annaspare e finire sott’acqua privo ...

Regala al Bambino di nove anni una Ferrari e poi gliele fa guidare - quello che accade dopo è pazzesco : Un uomo indiano ricchissimo, proprietario di due aziende importantissime, una di lavorazione del tabacco ed una immobiliare ha pensato, insieme alla moglie, di Regalare al suo bambino di nove anni una Ferrari. Ma la decisione assurda non è tanto questa, anche se è lo stesso incredibile ma, piuttosto quella di fargliela guidare per la città e, come se non bastasse, con accanto il fratellino di cinque anni. L’intera scena è stata ripresa dal ...

Un Bambino di 8 anni guida a 140 all'ora in autostrada : Voleva solo guidare un po' sulla macchina di papà, dopo tante corse su go-kart e autoscontro alla fiera di paese. È questo il motivo che ha spinto un bambino di 8 anni a prendere l'auto di famiglia e spingerla a 140 chilometri orari in autostrada nella zona di Soest, nella Germania nord-occidentale. Sfruttando una disattenzione dei genitori, il piccolo ha preso le chiavi dell'auto, ha messo in moto e ha utilizzato il cambio automatico per fare ...

Bambino di sei anni prende di nascosto il cellulare della mamma e fa una cosa incredibile : Un Bambino di sei anni, Ashlyn Howell, era espertissimo di cellulari e li sapeva usare benissimo come tutti i suoi coetanei di questa generazione. Il Bambino non aveva alcun dubbio su come muoversi con un telefonino e allora un pomeriggio autunnale , mentre tutti dormivano, ha avuto un’idea che a lui è sembrata, fin da subito, geniale. Ha preso il telefonino della mamma e ha fatto acquisti su Amazon per i regali di Natale, pensando a se stesso ...

Germania - Bambino di 8 anni guida in autostrada a 140 all’ora : Una corsa ai 140 chilometri all’ora, lungo un’autostrada tedesca. Al volante, un bambino di 8 anni che è riuscito a sottrarsi al controllo dei genitori e a salire sulla potente automobile del padre, una Golf Volkswagen con cambio automatico. L’episodio è accaduto la scorsa notte ed è stato riferito dalla polizia di Soest, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (ovest della Germania), sulla sua pagina ...

Follonica - morto il Bambino di 8 anni : gli era caduto il letto sulla testa : Alessando Liberti, il bambino di 8 anni rimasto schiacciato dal letto della sua cameretta, non ce l'ha fatta. In seguito al grave incidente domestico accaduto il 7 agosto, era stato ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni erano apparse subito gravi Il grave fatto è accaduto una settimana fa a Follonica, in provincia di Grosseto. Alessandro, forse, si era infilato sotto il letto della sua cameretta per raccogliere ...

Macerata - Bambino di 9 anni travolto e ucciso da un'auto davanti alla madre. «È stato trascinato per diversi metri» : Un bambino di 9 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Passo San Ginesio (Macerata). Stava passeggiando per strada, per un attimo è sfuggito al controllo della madre ed è stato...

