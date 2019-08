Fonte : repubblica

(Di venerdì 30 agosto 2019) Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza partiti dai controlli all’aeroporto di Caselle e ai terminal dei bus dove molte lavoratrici sono tornate in patria con un anno di stipendi in contanti nella valigia

solops : Val Susa, badanti non dichiarano 4 milioni di reddito: danno erariale da 800 mila euro - quotidianopiem : Val Susa, badanti non dichiarano 4 milioni di reddito: danno erariale da 800 mila euro - rep_torino : Badanti in Val Susa, 4 milioni di euro non dichiarati [news aggiornata alle 12:08] -