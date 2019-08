Aurora | ex di Chiofalo | ' La storia con Antonella finta | puntavano a Temptation Island Vip'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) L'addio mediatico che c'è stato traFiordelisi e Francesco, non smette di far discutere: la ragazza che il romano ha frequentato in segreto per oltre un anno,Ciorbi, ha raccontato al sito di Fanpage dei retroscena scioccanti su questa vicenda. Stando alle affermazioni della ragazza, pare che il rapporto tra i due chiacchierati ex sia cominciato per volere della loro agenzia e che la loro principale ambizione fosse quella di partecipare aVip: secondo la giovane, però, la napoletana si sarebbe davvero innamorata di "Lenticchio", mentre lui l'avrebbe sempre presa in giro....

