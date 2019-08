Atletica | le staffette dell’Italia in raduno prima dei Mondiali | gli azzurri convocati

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - l’Italia si gioca il podio : Crippa - Bogliolo e le staffette per coltivare il sogno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Questi i protagonisti della gara maschile con Stecchi, bravissimo nella stagione indoor, a rappresentare gli azzurri contro Alberto (Fra), Lisek (Pol), Filippidis (Gre), Valles (Esp), Kiru (Ukr), Kudlicka (Cze), Blech (Ger), Lavillenie (Fra), Myers (Gbr), Svard Jacobsson (Swe), Wecksten (Fin) 14.48: Tra dieci minuti scatteranno i primi tre concorsi della giornata clonclusiva: asta ...