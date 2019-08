Ascolti tv | Auditel del 29 agosto | Don Matteo in replica batte tutti

Ascolti tv - Auditel del 27 agosto : Windstorm batte SuperQuark : Vince la sfida degli Ascolti di prima serata su Canale5 Windstorm – Liberi nel Vento che ha registrato 2 milioni 478 mila spettatori con il 13.65% di share. Su Rai1 l’ultimo appuntamento della stagione di SuperQuark ha realizzato 1 milione 624 mila spettatori (9.93%). Su Rai2 la Nazionale femminile di pallavolo, che ha incontrato la Slovenia, ha totalizzato 1 milione 432 mila (7.33%). Su Italia1 Chicago Fire è stata seguito da 1 ...

Ascolti tv - Auditel del 26 agosto : testa e testra tra Jack Nicholson e Vincenzo Salemme : Ascolti tv, prime time testa a testa ‘cinematografico’ in prima serata fra Rai1 e Canale 5: Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson porta sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 2 milioni 48mila telespettatori pari al 12,4%. Su Canale 5 Se mi lasci non vale, di e con Vincenzo Salemme, ha avuto 2 mln 179mila spettatori, pari all’11,8% di share. Terzo ascolto nella fascia quello di In onda che su La7 ha avuto 1 milione 512mila ...

Ascolti tv - Auditel del 25 agosto : vince Una villa per 2 con Neri Marcorè : Con 2 milioni 126 mila il film in onda su Rai1 Una villa per 2 con Neri Marcorè si aggiudica la prima serata, con il 13% di share. La serata prevedeva anche su Canale5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raggiunto 1 milione 815 mila spettatori (10.73%). Ascolti tv del 25 agosto, il prime time Nel resto della prima serata grande attenzione su Rai2 per i Campionati europei di pallavolo femminile con la vittoria per 3-0 dell’Italia ...

Ascolti tv - dati Auditel sabato 24 agosto : vince l’omaggio di Techetechetè a Luciano Pavarotti : In un sabato sera con un’offerta dominata dalla musica è l’omaggio a Luciano Pavarotti cui era dedicata la puntata di “Techetechetè Superstar” in prima serata su Rai1 ad avere maggior seguito. Il racconto della carriera artistica del grande tenore ricostruito attraverso il repertorio audio-video delle Teche Rai è stato visto da 2 milioni 610mila telespettatori pari al 15.9% di share. A seguire molto bene anche “La ...

Ascolti tv - dati Auditel venerdì 23 agosto : Grand Tour chiude e vince : Il viaggio di “Grand Tour” tra Sardegna e Veneto ha conquistato la prima serata del 23 agosto: sono stati 1 milione 842mila (12% di share) i telespettatori che hanno seguito il doppio appuntamento con la trasmissione di Lorella Cuccarini. In particolare la prima parte ha avuto un seguito di 2 milioni 51mila spettatori (12.16%), mentre la seconda di 1 milione 583mila (11.68%). Ascolti tv prime time La serata prevedeva anche su Canale ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 22 agosto : vincono Ficarra e Picone con Il 7 e l’8 : Il film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8 su Canale5 ha vinto la sfida degli Ascolti del prime time del 22 agosto con 1 milione 941mila telespettatori e l’11.42% di share. Ascolti prime time Molto spazio in prima serata per l’informazione riguardante la crisi di Governo e le consultazioni: lo Speciale Tg1 – I giorni della Crisi, condotto da Francesco Giorgino, ha avuto un seguito di 1 milione 485mila telespettatori e il 9.2% ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 21 agosto : vince Superquark : Piero Angela con il suo ‘Superquark‘, in onda su Rai1, conquista ancora una volta il prime time nella serata del 21 agosto con 2 milioni 92mila telespettatori e il 13,7% di share. Ascolti tv prime time Segue su Canale 5 ‘Rosamunde Picher – Va’ dove ti porta il cuore‘ che totalizza 2 milioni 13 telespettatori con l’11,8% di share. L’inossidabile film ‘Sissi – La giovane ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 20 agosto : la crisi di Governo monopolizza l’attenzione : Il racconto tv della crisi di Governo ha caratterizzato la giornata di martedì 20 agosto. Grandi Ascolti dal primo pomeriggio fino alla sera per l’informazione riguardante la caduta del Governo e il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte. In particolare su Rai1 l’appuntamento a cura di Rai Parlamento Speciale Senato ha segnato 2 milioni 442mila spettatori e il 21.9% di share con punte oltre il 27%. A seguire La vita in Diretta ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 19 agosto : vince Sister Act 2 : Il film ‘Sister Act 2 – Più svitata che mai‘ in onda su Rai1 si aggiudica la prima serata del 19 agosto: 2 milioni 350mila telespettatori, pari al 14,5% di share. Ascolti tv prime time Segue, su Italia 1 in prima serata, la riproposizione dello speciale ‘Le Iene presentano omicidio Vannini: bugie e verità‘, che realizza 1 milione 236mila telespettatori con il 10% di share. Rai3 sul terzo gradino del podio di prima ...

Ascolti tv - Auditel del 18 agosto : vittoria di Purché Finisca Bene su Rai1 : Il telefilm di Rai1 Purché Finisca Bene – Una Ferrari per Due ha vinto la sfida del prime time televisivo di domenica 18 agosto conquistando 1.744.000 spettatori e il 12% di share. Al secondo posto, su Canale 5, L’Inganno con 1.262.000 spettatori e l’8.2% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per E alla fine arriva Polly con 1.121.000 spettatori e il 7.2% di share. A seguire, tra gli altri programmi di prima serata: ...

Ascolti tv - dati auditel del 15 agosto vince Don Matteo : Ascolti tv, prime time Don Matteo non si smentisce e vince ancora la prima serata con 1 milione 634mila spettatori: in replica su Rai1 i due episodi dell’undicesima stagione della serie con Terence Hill hanno ottenuto uno share del 13,3%. Segue nella fascia il film di Canale 5 il cult movie Sapore di mare con 1 milione 315mila spettatori pari al 10,7% di share. Terzo gradino del podio di prima serata a Italia 1 grazie alla serie Chicago PD ...

Ascolti tv - dati auditel del 13 agosto vince Spirito libero : Ascolti tv, Prime time Estate a tempo di fiction: su Canale 5 la serie austriaca Spirito libero si conferma negli Ascolti incassando 1.724.000 telespettatori e uno share dell’11,83%, un risultato sufficiente per vincere il prime time. Secondo gradino del podio per Rai1 con Grand Tour, visto da 1.429.000 telespettatori (share 9,18%). Terzo posto per Italia1 con Chicago Fire che è stato seguito da media di 1.091.000 telespettatori pari a uno ...

Ascolti tv - dati auditel del 12 agosto vince Sister Act : Ascolti tv, prime time Sister Act – Una svitata in abito da suora si è aggiudicato la prima serata in maniera netta rispetto alla concorrenza. La commedia con Whoopy Goldeberg trasmesso da Rai1 ha ottenuto infatti 2.430.000 telespettatori e il 15,63% di share. Mentre Canale 5 con la serie The Fix ha incassato 1.208.000 telespettatori e il 9,1% di share, infine il terzo gradino del podio lo ha conquistato La7 con In Onda, visto da 1.078.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 11 agosto : vince il film Un marito di troppo : Rai1 vince il prime time dell’11 agosto con il film Un marito di troppo, visto da 1.779.000 telespettatori (share 12,85%). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a breve distanza, per Rai2 con la partita di pallavolo disputata tra l’Italia e la Serbia che è stata seguita da 1.713.000 telespettatori e uno share del’11,53%. Terzo posto per Canale 5 con il film ‘Cake‘, che ha ottenuto 1.310.000 telespettatori ...