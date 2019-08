Arrestato il leader della protesta a Hong Kong | cancellata la manifestazione

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Gli organizzatori hanno cancellato la marcia pro-democrazia prevista per sabato adopo che la polizia aveva vietato la. I promotori del gruppo Civil Human Rights, che fin qui avevano portato in piazza anche due milioni di persone in maniera pacifica, hanno detto di non aver avuto altra scelta che annullare l’appuntamento per il timore riguardo l’incolumità dei partecipanti.Non è ancora chiaro se i manifestanti troveranno un modo alternativo per esprimere il loro dissenso.Joshua Wong, tra gli attivisti pro-democrazia più noti di, è statointorno alle 7:30 mentre era diretto verso la metropolitana. È quanto denuncia in una nota Demosisto, il partito di cui è stato co-fondatore. Wong è stato stato tra idel ‘movimento degli ombrelli’, la grande mobilitazione di massa ...

