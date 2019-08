Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 30 agosto 2019)dalla sua ossessione per lo shopping di lusso. E' finita di nuovo in manette la 31enne soprannominata "lady shopping", giàa inizio agosto a Roma per aver rubato una borsa Gucci da 29mila euro. Questa volta i carabinieri l'hanno riconosciuta mentre si aggirava tra le vie del lusso del centro storico e quando hanno notato che con altri tre complici, due donne e un ragazzo, tutti cileni come lei e con precedenti, entravano in un negozio Louisdi via del Tritone per poi uscire con tre buste vistose, sono intervenuti.Avevano pagato glida circa ottomila euro con due carte di credito rubate e ancora bloccate, intestate a una statunitense vittima di borseggio poche ore prima in un ristorante. La merce è stata recuperata e restituita e le carte di credito sequestrate. I quattro sono stati trattenuti in attesa dell'udienza di convalida. Dovranno rispondere ...

Affaritaliani : A Roma arrestata 'lady shopping', tradita dagli acquisti Vuitton - notizieit : A Roma arrestata “lady shopping”, tradita dagli acquisti Vuitton -