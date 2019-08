Arbitri serie A | Orsato per Juve-Napoli A Guida il derby di Roma

Gli Arbitri della seconda giornata di serie A : ecco chi dirigerà Juventus-Napoli : Le designazioni arbitrali della seconda giornata di serie A: ecco a chi sarà affidata la direzione di Juventus-Napoli A breve PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Llorente, il fratello-agente è a Napoli! Gazzetta – Koulibaly simbolo di Napoli: rifiutate offerte da capogiro per crescere i figli sotto il Vesuvio Napoli su Icardi, Gazzetta: Offerta sulla scrivania di Marotta, si può sbloccare solo in un ...

Arbitri - la follia dei falli di mano : perché in Serie A converrà tagliarsi le braccia : D' un tratto il calcio è diventato un manicomio, in senso letterale, perché con il nuovo regolamento i falli di mano faranno impazzire tutti. Gli appassionati, i giocatori, e pure gli Arbitri. Ecco riassunto il manuale di teoria fornito, lo scorso marzo, dall' Ifab (International Football Associatio

Serie A - Rizzoli : “Massa e Valeri? Valuteremo provvedimenti. Scelti Arbitri Juventus-Napoli e Lazio-Roma” : “Se Massa e Valeri verranno fermati? Non ho mai messo né metterò mai alla gogna i miei arbitri, ma è indubbio che un allenatore fa giocare i calciatori che stanno meglio. Prenderemo dei provvedimenti che saranno nella direzione di mettere gli arbitri nella condizione di dirigere nel migliore dei modi: per questo bisognerà valutare la loro condizione psicofisica”. A dichiararlo è il designatore degli arbitri di Serie A Nicola ...

Serie A - Gravina a tutto campo : VAR - Arbitri - giovani italiani - squadre e inizio dei campionati : “E’ stato un inizio abbastanza in linea con quello che si poteva prevedere alla vigilia, un campionato che si presenta e si presenterà molto avvincente. Una giornata con tantissimi gol e alcuni errori che sono stati prontamente riconosciuti: questo credo sia l’aspetto negativo per quanto riguarda l’errore, ma anche l’aspetto positivo”. Così ai microfoni di Radio Anch’io il presidente della Figc, ...

Serie A - via anche le nuove regole : Arbitri - falli di mano e giallo ai mister - cosa cambierà : Non stupitevi se vedrete sventolare un cartellino giallo sotto il naso di un allenatore che ha preso a male parole il quarto uomo, oppure se l' arbitro (Maresca, nella foto LaPresse, dirige Parma-Juve alle 18) fischierà e fermerà il gioco dopo essere stato toccato dal pallone. Sono solo due regole d

Nicchi : Arbitri pronti per la nuova stagione - Var anche in Serie B : Nicchi: arbitri pronti per la nuova stagione, Var anche in Serie B. Squadra arbitrale della Serie A, capitanata da a Rizzoli, e Serie B da Morganti

Arbitri - via alla sperimentazione del VAR in Serie B : le parole di Nicchi - Balata - Ghirelli - Gravina e Rizzoli : Tradizionale conferenza stampa in vista dell’inizio del campionato per la classe arbitrale. Tante le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti sulle novità che ci aspettano e li aspettano. Queste le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA. “Siamo contenti di presentare ancora una volta la squadra arbitrale della Serie A, capitanata da Nicola Rizzoli, e quella di Serie B, guidata da Emidio Morganti. Stiamo lavorando ...

Arbitri serie A - le designazioni per la prima giornata di campionato : Prende il via il campionato di Serie A. E’ stata affidata a Fabio Maresca di Napoli la partita Parma-Juventus, gara inaugurale per la stagione 2019/2020, in programma sabato 24 agosto alle 18. Il big match della prima giornata Fiorentina-Napoli, in programma sempre sabato alle 20.45 sarà invece diretta da Davide Massa di Imperia. Queste le designazioni della 1/a giornata: Parma – Juventus (24/8, ore 18) Maresca; Fiorentina ...

Arbitri - Rizzoli confermato designatore Serie A Var ottimo ausilio : Arbitri, Rizzoli confermato designatore Serie A."Il nostro obiettivo e' arbitrare bene. La tecnologia ci permette di rimediare a un errore evidente

Serie A - cambia l’organico degli Arbitri in vista della prossima stagione : si chiude la carriera di due veterani : Per sopraggiunti limiti di età, due arbitri con tantissima esperienza lasciano la Serie A e verranno sostituiti da due emergenti E’ ufficialmente cominciata dal primo luglio la nuova stagione del campionato di Serie A, a breve infatti scatteranno i ritiri sia delle squadre che degli… arbitri. Marco Rosi/LaPresse La classe dei direttori di gara si rinnova in vista della stagione 2019/2020, infatti è previsto un doppio ...