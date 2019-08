Anticipazioni Uomini e Donne del 29 agosto | Maria stoppa il litigio di Massimo e Javier

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ci si aspettava una prima registrazione diall'insegna del "buonismo" e del chiarimento ma così non è stato. L'esordio del dating show diDe Filippi (avvenuto ieri 29, quando è stata registrata la puntata che andrà in onda il 9 settembre) infatti, ha sancito già i primi litigi che hanno visto come protagonisti gli ex fidanzati e tentatori di Temptation Island. In attesa di conoscere meglio i quattro nuovi tronisti, le porte dello studio si sono aperte per Vittorio Collina e Katia Fanelli, oltre che per Ilaria Teolis eColantoni. Tutti hanno parlato degli sviluppi della loro vita dopo la fine delle riprese in Sardegna. E non sono mancate le accuse, soprattutto tra Colantoni eMartinez, l'ex tentatore che si era avvicinato molto ad Ilaria, presentata persino alla sua famiglia. Il confronto tra loro ha reso necessario l'intervento della padrona di ...

