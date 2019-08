Anticipazioni Trono Over | il ritorno di Gemma Galgani e le prime conquiste!

David e Cristina - è guerra al Trono Over dopo Temptation Island : le Anticipazioni : Trono Over, le anticipazioni su David e Cristina: i due in studio dopo Temptation Island David Scarantino e Cristina Incorvaia sono la coppia del Trono Over che ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. Come da tradizione, le coppie del reality show vengono invitate nelle prime puntate di Uomini e Donne per raccontare cosa […] L'articolo David e Cristina, è guerra al Trono Over dopo Temptation Island: le anticipazioni ...

Uomini e Donne - Anticipazioni Trono Classico 29 agosto 2019 : la presentazione dei 4 nuovi tronisti : Oggi, giovedì 29 agosto 2019, si è tenuta la registrazione delle prime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre su Canale 5.Ovviamente, durante la prima registrazione del Trono Classico, sono stati presentati i tronisti che caratterizzeranno questa prima parte di stagione di Uomini e Donne. I 4 nuovi tronisti sono Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia ...

Uomini e Donne - trono classico : SARA TOZZI è la seconda tronista [Anticipazioni] : I canali social di Uomini e Donne continuano a fornire in anteprima i nomi dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi: dopo la presentazione di Giulia Quattrociocche, il popolo del web ha così appreso che anche la ventiduenne SARA TOZZI sarà sull’ambita poltrona rossa in cerca dell’amore della sua vita. Uomini e Donne, ecco chi è SARA TOZZI SARA ha 22 anni ed è originaria di Modena. Barista di professione, la ...

Uomini e Donne - trono classico : GIULIA è la nuova tronista - Anticipazioni : Mancano ormai poche settimane al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne; il dating show condotto da Maria De Filippi ripartirà presto (lunedì 16 settembre?) e, proprio per tale ragione, i canali social del programma hanno svelato in anteprima il volto della nuova tronista. Uomini e Donne, spoiler: la ventisettenne GIULIA è la nuova tronista La ragazza che allieterà i telespettatori del trono classico è la romana GIULIA. 27 anni. La donna sta ...

Anticipazioni Uomini e donne : Giorgio Manetti smentisce il ritorno nel Trono Over : Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione secondo la quale Giorgio Manetti avrebbe fatto parte della prossima stagione di Uomini e donne, programma che aveva abbandonato nel maggio del 2018. A solleticare la curiosità dei telespettatori era stato proprio l'ex cavaliere il quale aveva annunciato un nuovo progetto televisivo in autunno. Ma alle pagine del settimanale 'Lei', il 'Gabbiano' ha chiarito la situazione, smentendo senza mezzi ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : un'ex coppia del programma è pronta a tornare nel trono over : Uomini e Donne torna a settembre e la nuova stagione sarà ricca di colpi di scena: quale coppia tornerà nel parterre del trono over?

Uomini e Donne Anticipazioni : Costantino Vitagliano al Trono Over? : Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne? Cavaliere del Trono Over Lui è il tronista dei tronisti: Costantino Vitagliano e Uomini e Donne saranno legati per sempre. L’ex concorrente della prima edizione Vip del Grande Fratello, eliminato nella seconda puntata con il 41,8% dei voti, aveva sempre escluso la possibilità di un ritorno sul Trono ma non un ritorno a Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale DiPiù, Costantino Vitagliano ha ...

Raffaella Mennoia lancia Anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne e Temptation Island VIP : A pochi giorni dalle battute finali di Temptation Island (lunedì e martedì andranno in onda le ultime due puntate della sesta stagione) Raffaella Mennoia, tra i volti più popolari del gruppo di lavoro di tanti programmi condotti da Maria de Filippi, al magazine di Uomini e Donne ha voluto parlare del successo del reality estivo di Canale 5 e perché è tanto seguito: Sicuramente il cast al centro dei racconti. Temptation è un programma che si ...