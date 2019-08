Anticipazioni Grey' s Anatomy | la Vernoff | ' Sveleremo il destino di Jackson nella 16x01'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il 26 settembre, sulla ABC, debutterà la sedicesima stagione del Medical-Drama più longevo della televisione americana:'s. A circa un mese dal ritorno sul set dei protagonisti, gli spoiler e lehanno invaso il web proponendo uno scenario inusuale per quanto riguarda la storyline che interesserà la protagonista della serie. Come rivelato alcuni giorni fa, infatti, Meredithfarà i conti con le conseguenze della frode assicurativa messa in atto nelle ultime puntate della precedente edizione. Ma se il futuro della bella dottoressa è stato chiarito da alcuni video amatoriali, le sorti diAvery - scomparsonebbia durante la 15x24 - rimangono avvolte nel mistero. A tornare sull'argomento è stata proprio la showrunner della serie che, intercettata da The Hollywood Reporter, ha chiarito che i telespettatori conosceranno ildel loro beniamino ...

