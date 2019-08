Amadeus | Mia moglie Giovanna Civitillo è una donna eccezionale che mette la

Fonte : blogo

(Di venerdì 30 agosto 2019), in un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, oltre a 'Sanremo 2020', ha parlato, a lungo, del rapporto con la, sposata, per la seconda volta, in Chiesa qualche settimana fa: Sono passati 16 anni, ma per noi è come fosse sempre il primo giorno. Il tempo non è diventato abitudine o consuetudine: io sto bene cone lei con me. Ci accorgiamo che anche le poche volte che siamo soli, perché magari nostro figlio è impegnato, ci bastiamo. E se anche quando si è soli si sta così bene, è segno che ci si ama ancora tanto. Sanremo 2020,: 'Sogno Macome ospite. Monica Bellucci valletta? Magari!': "Miaè unachela famiglia al primo posto" 30 agosto 2019 ...

infoitcultura : Amadeus: “Preparo ‘Sanremo 2020’ con mia moglie Giovanna Civitillo, vorrei Madonna tra gli ospiti” - pasqual33061372 : Benvenuto Amadeus il mio meraviglioso secondo nipotino che mia figlia ha dato alla luce in territorio Americano sta… - AgenziaOpinione : SETTIMANALE “ OGGI “ * AMADEUS: « «CON MIA MOGLIE PREPARO UN SANREMO DELLE EMOZIONI E VORREI AL FESTIVAL MADONNA E… -