Altolà Di Maio | «Senza nostre proposte si torna al voto Niente modifiche al decreto

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Per la Lega in forse Quota 100 e autonomie. Conte incassa l’incoraggiamento del presidente della commissione Ue Juncker

