“Allora le sirene esistono” Elisabetta Gregoraci troppo hot | il micro bikini stende tutti

(Di venerdì 30 agosto 2019) Si gode gli ultimi giorni d’estate, facendo impazzire i turisti che assediano le coste francesi e i seguaci che affollano il suo profilo Instagram. E rimangonoa bocca aperta per un fisico pazzesco fatto non solo di curve mozzafiato ma anche di muscoli disegnati. Spiccano soprattutto i suoi addominali scolpiti, frutto di tanti sacrifici sia in palestra che a tavola, tra privazioni e sudore. Insomma, una dea della bellezza. Ma anche della sensualità. L’ultimo post che ha pubblicato è un capolavoro artistico visto che latorna a posare in. La avevamo vista in queste condizioni numerose volte, soprattutto nel post in cui ha deciso di testimoniare una sua immersione in acqua: l’obiettivo indugia molto sul suo lato b, che svetta in maniera stellare, unica e maliziosa, in primo piano. Stavolta invece è uncostume a disegnare le sue forme. ...

