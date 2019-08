Allerta salmonella nello zenzero in polvere | Ministero della Salute dispone ritiro

Allerta salmonella nello zenzero in polvere : il Ministero della Salute dispone il ritiro immediato [MARCA e LOTTI] : E’ Allerta salmonella nello zenzero in polvere . Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un prodotto. Il richiamo riguarda un lotto di zenzero in polvere a marchio Lucrom per la presenza di salmonella . Il prodotto interessato è venduto n confezioni da circa 60grammi, con il numero di lotto L 2275 e scadenza minima del 31-12-2021. Lo zenzero richiamato è stato prodotto in provincia di Monza e Brianza da LUCROM Snc di Silvia e ...

Allerta salmonella nel formaggio : rilevati batteri - disposto il ritiro immediato [MARCA e DETTAGLI] : E’ Allerta salmonella in un particolare tipo di formaggio, il roquefort. I batteri sono stati rilevati in formaggi a pasta molle della marca francese Société e finora venduti in Svizzera. Al momento non è possibile escludere rischi per la Salute, pertanto l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) raccomanda di non consumare l’articolo. L’importatore svizzero Lactalis Suisse ha immediatamente ...